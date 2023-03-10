 

NTD – золотой клад помог учёным приоткрыть тайны скандинавской мифологии

10.03.2023, 23:18, Разное
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Золотой клад, обнаруженный в Дании в конце 2020 года, позволил учёным сделать новое открытие в области скандинавской мифологии. Как пишет NTD, лингвисты получили убедительные доказательства того, что скандинавская мифология была распространена на 150 лет раньше, чем предполагали историки.

Золотой клад позволил датским учёным сделать новое открытие в области скандинавской мифологии. Древние ценности нашёл в конце 2020 года начинающий искатель сокровищ. Он обнаружил клад в деревне Винделев недалеко от датского городка Еллинг.

Всего было найдено 23 золотых изделия общим весом 800 граммов. Некоторые повреждены, а некоторые неплохо сохранились. В числе находок медальоны и плоские монеты, которые называются брактеатами.

Эти брактеаты датируются V веком. На одном есть довольно длинная руническая надпись. Лингвисты расшифровали её и выяснили, что там упоминается Один — верховный бог в скандинавской мифологии.

ЛИСБЕТ ИМЕР, лингвист: Мы впервые получили убедительные доказательства, что об Одине упоминали уже в V веке.

Это означает, что скандинавская мифология была распространена на 150 лет раньше, чем предполагали историки.

Расшифровать руническую надпись было непросто. В некоторых местах символы стёрлись, но учёные справились.

КРИСТЕР ВАСХУС, эксперт по древним языкам: Когда находишь такую длинную надпись, это само по себе удивительно. Это даёт довольно интересную информацию о древней религии, а также о жизни древнего общества.

В Северной Европе уже найдено более 1000 брактеатов, и на 200 есть надписи. Теперь учёные хотят повторно их исследовать.

КРИСТЕР ВАСХУС, эксперт по древним языкам: Чем интересна древняя культура? Чем интересны золотые изделия с рунами? Думаю, ответ кроется в самом вопросе. Это история культуры. Это письменные источники, созданные в обществе, где информацию передавали в основном устно.

Винделевский клад — один из золотых кладов, найденных в Дании. Сейчас он выставлен в Национальном музее в Копенгагене.

Дата выхода в эфир 09 марта 2023 года.


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