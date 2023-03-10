 

Ouest-France – «примирение после размолвок» — Макрон и Сунак встретились, чтобы обсудить борьбу с миграцией и украинский конфликт

10.03.2023, 23:17, Разное
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Встреча Эммануэля Макрона и Риши Сунака в Елисейском дворце прошла в атмосфере примирения и вновь обретённого согласия после нескольких лет напряжённости в отношениях, пишет Ouest-France. Как передаёт издание, в ходе саммита лидеры двух стран договорились вместе бороться с нелегальной миграцией через Ла-Манш, продолжать помогать Киеву в конфликте с Москвой, а также сотрудничать в других областях.


AP

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака 10 марта в Елисейском дворце стала знаком «примирения» двух стран, пишет Ouest-France. По словам французского лидера, после многих лет напряжённости в отношениях между двумя странами главы государств продемонстрировали свою готовность «воссоединиться и начать всё сначала».

Как передаёт издание, основными темами на переговорах двух лидеров были борьба с нелегальной миграцией и конфликт на Украине. По итогам саммита стороны договорились о том, что Соединённое Королевство в течение следующих трёх лет более чем в два раза увеличит финансирование борьбы с нелегальной иммиграцией из Франции.

«В 2022 году мы предотвратили более 1300 переходов на самодельных лодках. Вместе мы ликвидировали 55 каналов организованной преступности и произвели более 500 арестов», — с удовлетворением отметил президент Франции, высоко оценив финансовые усилия британцев.

В течение трёх лет взнос Соединённого Королевства на нужды предотвращения незаконных переправ через Ла-Манш составит €141 миллионов в 2023—2024 годах, €191 миллионов в 2024—2025 годах и €209 миллионов в 2025—2026 годах, пишет газета.

Лидеры стран также выразили готовность продолжать оказывать военную помощь Украине, которой они желают победы в противостоянии с Россией. «Мы едины в своих оценках и желаниях», — заявил Эммануэль Макрон, объявив о совместном проекте по подготовке украинских военнослужащих. «У нас есть желание построить прочный мир, который уважал бы принципы международного права и интересы народа», — добавил он. Кроме того, главы государств объявили о готовности сотрудничать в сфере обороны и безопасности, включая производство новых вооружений.

По словам Риши Сунака, после размолвок прошлых лет между странами вновь воцарилось согласие. «Наша древняя история, наша близость и наше общее видение глобальных проблем означают, что тесное партнёрство между Соединённым Королевством и Францией не просто важно, оно жизненно важно»,— заявил Риши Сунак незадолго до своего прибытия в Елисейский дворец.


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