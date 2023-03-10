СК собрался изучить информацию Минобороны России о возможном участии граждан США в разработке биооружия на Украине
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Следственный комитет РФ изучит новые данные о возможной причастности к деятельности биологических лабораторий в Украине украинцев и граждан США, сообщило российское ведомство.
СК сообщил, что рассмотрит предоставленную Министерством обороны РФ информацию о военно-биологической деятельности других стран на Украине. Данные будут изучены в рамках дела о разработке в Украине компонентов биологического оружия, информирует СК в Telegram.
Напомним, Минобороны опубликовало имена представителей компаний Украины и госинститутов, которые задействованы в реализации военно-биологических программ США. Также Минобороны рассказало о программе США по усилению опасных патогенов, указало на причастность США к вспышке лихорадки Эбола в Африке и связало исследования компании Pfizer с разработкой биологического оружия.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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