СК собрался изучить информацию Минобороны России о возможном участии граждан США в разработке биооружия на Украине

Следственный комитет РФ изучит новые данные о возможной причастности к деятельности биологических лабораторий в Украине украинцев и граждан США, сообщило российское ведомство.

СК сообщил, что рассмотрит предоставленную Министерством обороны РФ информацию о военно-биологической деятельности других стран на Украине. Данные будут изучены в рамках дела о разработке в Украине компонентов биологического оружия, информирует СК в Telegram.

Напомним, Минобороны опубликовало имена представителей компаний Украины и госинститутов, которые задействованы в реализации военно-биологических программ США. Также Минобороны рассказало о программе США по усилению опасных патогенов, указало на причастность США к вспышке лихорадки Эбола в Африке и связало исследования компании Pfizer с разработкой биологического оружия.

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