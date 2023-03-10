Полиция безопасности Эстонии задержала двух граждан страны и россиянина за «создание связи» против государства

В Эстонии задержаны три человека за «создание связи», направленной против Эстонской Республики; один из задержанных – россиянин, другой – недавно посетивший Донбасс лидер движения Koos («Вместе») Айво Петерсон, сообщила Полиция безопасности Эстонии.

Ведомство заявило, что «это предварительное подозрение», в дальнейшем оно может быть уточнено или изменено. Сообщается, что двое задержанных – граждане Эстонии, третий – россиянин, передает РИА «Новости».

Имена двух задержанных вместе с Петерсоном не раскрываются. Если их признают виновными, им может грозить до шести лет тюрьмы, передает ТАСС.

В феврале Петерсон посетил Донецк, чтобы получить объективную информацию о ситуации в Донбассе. После этого он принял участие в программе российского телеведущего Владимира Соловьева. В марте его задержали в Эстонии после пересечения границы.

Напомним, 5 марта в Эстонии состоялись выборы в Рийгикогу. Петерсон баллотировался на выборах в парламент, но не набрал необходимого числа голосов. Политолог Максим Рева заявил, что блок Объединенной левой партии Эстонии и Koos – «единственная политсила на этих выборах, которая реально озабочена защитой прав местного русского населения».

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