 

“Либо деньги, либо опыт”: как инвестиции помогают разбогатеть

10.03.2023, 22:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

О преимуществах финансовых вложений в различные проекты “Дни.ру” рассказал бизнесмен Мурат Джемакулов. По его словам, инвестиции могут значительно улучшить материальное положение. Главное — правильный подход.

“Инвестируя, ты получаешь либо деньги, либо опыт и возможность улучшить свою стратегию инвестирования. Советую всегда инвестировать хотя бы десять процентов от своего дохода”, — поделился опытом эксперт.

Предприниматель выделяет три основных цели инвестирования:

  • сохранение капитала — вложить деньги так, чтобы со временем они не утратили ценность;
  • приумножение денег — выгодно вложить финансы, чтобы регулярно получать пассивный доход;
  • минимизация рисков, чтобы не потерять накопленное. При таком раскладе актуален инвестиционный портфель.

“Для выгодных вложений нет минимальных сумм. Условно говоря, инвестировать можно начать с тысячи рублей, купив какую-нибудь акцию, предварительно проведя финансовый анализ, затем дождаться ее роста, продать — и получить дивиденды. Для инвестирования в недвижимость, конечно, этой суммы будет недостаточно. В каждом случае все рассчитывается индивидуально”, — объяснил Мурат Джемакулов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09.21 / Скандалы: Фокус-группа

08.07.20 / Мнение: Сафронов недоволен: в СИЗО Лефортово телевизор не работает

22.04.22 / Ученые нашли бактерию, которая может перерабатывать метан

29.11.20 / Сбербанк введёт сбор за утилизацию банковских карт с истёкшим сроком действия

21.11.21 / Стеганые джемперы, шапка-капюшон и другие ключевые моменты теплой моды для зимних холодов

21.02.22 / «Вопрос о вторжении на Украину может решить только российский народ на онлайн-референдуме» – Владимир Путин

28.06.22 / Милонов высмеял “Фонтанку” за тщетную попытку уколоть Пригожина

16.03.21 / Ольга Медынич, Дина Немцова и другие на “пугающей” премьере сериала “Вампиры средней полосы”

04.12.21 / Подождем, пока она умрет

16.06.21 / В британском городке появился плакат, уверяющий, что здесь за неделю пришельцы похитили трех человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика