“Либо деньги, либо опыт”: как инвестиции помогают разбогатеть

О преимуществах финансовых вложений в различные проекты “Дни.ру” рассказал бизнесмен Мурат Джемакулов. По его словам, инвестиции могут значительно улучшить материальное положение. Главное — правильный подход.

“Инвестируя, ты получаешь либо деньги, либо опыт и возможность улучшить свою стратегию инвестирования. Советую всегда инвестировать хотя бы десять процентов от своего дохода”, — поделился опытом эксперт.

Предприниматель выделяет три основных цели инвестирования:

сохранение капитала — вложить деньги так, чтобы со временем они не утратили ценность;

приумножение денег — выгодно вложить финансы, чтобы регулярно получать пассивный доход;

минимизация рисков, чтобы не потерять накопленное. При таком раскладе актуален инвестиционный портфель.

“Для выгодных вложений нет минимальных сумм. Условно говоря, инвестировать можно начать с тысячи рублей, купив какую-нибудь акцию, предварительно проведя финансовый анализ, затем дождаться ее роста, продать — и получить дивиденды. Для инвестирования в недвижимость, конечно, этой суммы будет недостаточно. В каждом случае все рассчитывается индивидуально”, — объяснил Мурат Джемакулов.