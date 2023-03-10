 

И на лоб, и на переносицу: новая тенденция нанесения румян весной 2023

10.03.2023, 22:10, Разное
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По словам именитых стилистов, весной 2023 г. в моде будет сияющий естественный цвет лица. В макияже в этом году обязательно рекомендуется использовать румяна. При этом наносить их нужно не только на щеки, но и на виски, переносицу и лоб. При применении правильной технологии такой способ обеспечит сияние и естественный вид.

Особенностью нанесения румян в 2023 г. является то, что они должны быть аккуратно распределены по всему лицу с помощью большой кисти. При этом в некоторых местах румян должно быть больше, а в других — меньше.

Подготовка

Перед тем как приступать к нанесению модного в 2023 г. макияжа, рекомендуется очистить кожу, а затем использовать качественный увлажняющий крем. Такая подготовка сделает лицо более свежим. В результате и макияж будет смотреться привлекательнее.

После того как крем впитается, рекомендуется также использовать основу под макияж. База сделает цвет лица более ровным и красивым.

Как наносить румяна

На следующем этапе можно приступать к нанесению собственно самих румян. Для их растушевки лучше всего взять мягкую пушистую кисть. Набрав румяна, кистью следует постучать о край баночки, чтобы удалить излишки.

В первую очередь румяна наносятся на скулы, а затем растушевываются на висках и переносице. Далее нужно взять еще немного румян и нанести их на лоб, начиная с висков. Интенсивность цвета в этих местах должна быть намного ниже. Наиболее ярким цвет румян в конечном итоге должен получиться на щеках.

Чтобы завершить созданный образ, можно использовать хайлайтер. Глаза при таком способе нанесения макияжа красят тушью. Для губ лучше всего использовать неяркую помаду с легким блеском.


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