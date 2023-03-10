Свежие маникюрные тренды весны 2023: какие новинки украсят наши ноготки в ближайшие месяцы

Маникюр является эффектным дополнением любого образа. На весну-2023 нам предоставляется такое разнообразие трендовых вариантов дизайна, что даже самая взыскательная модница сможет выбрать идею оформления по душе.

Модные цвета

Эксперты по моде и красоты выделяют три модных цвета для маникюра. Первый – это яркой-зеленый. Он символизирует пробуждение природы. Зеленый лак можно сочетать с белым или желтым, если хочется сделать нейл-арт еще более экстравагантным.

Второй цвет — это оранжевый. Он ассоциируется с солнцем и теплом. Особенно эффектно в таком оттенке смотрятся «глазированные» ногти.

Третий цвет — это светло-молочный. Он наверняка придется по душе любительницам минимализма. В отличие от двух предыдущих трендовых цветов, данный пастельный оттенок подходит для офисно-деловых образов. С ним маникюр получается не слишком кричащим.

А теперь рассмотрим пять идей по оформлению ногтей, независимо от оттенка.

Цветочные мотивы

Весна ассоциируется с пробуждением природы, с тем, что начинают цвести цветы. Соответственно, трендовым становится растительный принт. Украсьте ногти рисунками с разноцветными цветочками — и получите веселый и милый нейл-арт.

Вы также можете оригинально обыграть французский маникюр, нарисовав цветочки на линии обрамления. Кстати, контурирование можно делать не только на кончике ногтей, но и у их основания.

Хром

Хромированные ногти — еще один тренд текущего сезона. Такой маникюр выглядит стильно и элегантно, он подходит для офиса и работы. А все благодаря тому, что при оформлении используются пастельные или нюдовые оттенки.

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За основу берется перламутровый лак с блестками, благодаря чему ногти красиво переливаются всеми цветами радуги на солнце.

С бархатным эффектом

Роскошный и изысканный маникюр получается с бархатным эффектом. Тренд появился осенью прошлого года, но даже спустя пару сезонов не сдает своих лидирующих позиций.

Чтобы маникюр не выглядел слишком строго, по-осеннему, используйте при оформлении трендовые как для весны цвета. В первую очередь это зеленый и все его оттенки. Также допускается оранжевый и желтый.

Яркий френч

Классический французский маникюр еще в конце прошлого года вернулся к нам в обновленной версии. Теперь не обязательно использовать только розовый или нюдовый и белый цвета. Можно и нужно делать маникюр ярче за счет других оттенков: желтого, синего, красного и т. д.

Уделите особое внимание оформлению контуров ногтей. Не обязательно должна быть дугообразная ровная разделительная линия на кончике или у основания ногтя. Вы можете нарисовать волнистые линии, проходящие через всю ногтевую пластину. А классический вариант френча оставьте на нескольких ногтях.

Желейные ногти

Если у вас не свои, а нарощенные ногти, тогда вам точно стоит обратить внимание на данный тренд. Суть заключается в использовании гелевых ногтей, прозрачных по текстуре.

Чем ярче будут цвета — тем лучше. Такой вариант оформления наверняка понравится креативным и экстравагантным персонам, творческим личностям, которые стремятся проявить свою индивидуальность.