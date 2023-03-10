Politico – Пентагон проводит опыты на животных, пытаясь понять причину «гаванского синдрома»

В сентябре прошлого года Пентагон выделил грант в $750 тыс. университету Уэйна с целью провести эксперименты по выявлению причин «гаванского синдрома», пишет Politico, ссылаясь на источники. В рамках экспериментов изучаются симптомы, возникающие у хорьков при воздействии на них радиоволнами.



AP

Министерство обороны США финансирует эксперименты над животными, призванные установить, способны ли радиоволны вызывать так называемый гаванский синдром, от которого в последние годы пострадали сотни американских госслужащих, пишет Politico, ссылаясь на публичную документацию и свои источники.

Издание напоминает, что на прошлой неделе американские спецслужбы установили отсутствие весомых доказательств того, что «гаванский синдром» был вызван неким оружием в руках иностранного государства. Несмотря на это в Пентагоне продолжают изучать возможность такого сценария.

Как пишет Politico, в сентябре прошлого года Пентагон выделил университету Уэйна из штата Мичиган грант в $750 тыс. на исследование воздействия радиоволн на хорьков, чей мозг по строению схож с человеческим. Цель исследования заключается в том, чтобы выяснить, вызывают ли радиоволны симптомы, схожие с теми, что испытывали американские госслужащие на Кубе и в Китае: эти симптомы включают в себя сильные головные боли, головокружения и временную потерю слуха. По словам анонимного бывшего сотрудника американских спецслужб и ещё одного анонимного американского чиновника, Пентагон также недавно проводил схожие эксперименты над приматами, пишет издание.

«Мы обеспокоены новостями о планах военных подвергнуть обезьян облучению радиоволнами в рамках бессмысленных попыток установить эффекты, ассоциирующиеся с «гаванским синдромом», — приводит издание слова Шалина Гала, вице-президента PETA, организации по защите прав животных.