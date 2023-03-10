Минюст внес в реестр иноагентов Геннадия Гудкова и Всемирный фонд природы

Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов политика Геннадия Гудкова, Всемирный фонд природы, экономиста Сергея Гуриева, блогера Веронику Водвуд.

Отмечается, что Гудков негативно высказался в отношении солдат ВС России, призывал к предоставлению вооружения Украине и открыто поддерживал эту страну, передает ТАСС.

Гуриева внесли в список за создание и распространение материалов иностранных агентов и за негативное высказывание по поводу спецоперации.

Водвуд получала деньги от иностранных источников, открыто выступала в поддержку Украины. А Всемирный фонд природы получал поддержку от иностранных источников.

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов певицу Земфиру, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова.

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