Минюст внес в реестр иноагентов Геннадия Гудкова и Всемирный фонд природы
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Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов политика Геннадия Гудкова, Всемирный фонд природы, экономиста Сергея Гуриева, блогера Веронику Водвуд.
Отмечается, что Гудков негативно высказался в отношении солдат ВС России, призывал к предоставлению вооружения Украине и открыто поддерживал эту страну, передает ТАСС.
Гуриева внесли в список за создание и распространение материалов иностранных агентов и за негативное высказывание по поводу спецоперации.
Водвуд получала деньги от иностранных источников, открыто выступала в поддержку Украины. А Всемирный фонд природы получал поддержку от иностранных источников.
Ранее Минюст внес в реестр иноагентов певицу Земфиру, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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