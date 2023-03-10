 

Минюст внес в реестр иноагентов Геннадия Гудкова и Всемирный фонд природы

10.03.2023, 21:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов политика Геннадия Гудкова, Всемирный фонд природы, экономиста Сергея Гуриева, блогера Веронику Водвуд.

Отмечается, что Гудков негативно высказался в отношении солдат ВС России, призывал к предоставлению вооружения Украине и открыто поддерживал эту страну, передает ТАСС.

Гуриева внесли в список за создание и распространение материалов иностранных агентов и за негативное высказывание по поводу спецоперации.

Водвуд получала деньги от иностранных источников, открыто выступала в поддержку Украины. А Всемирный фонд природы получал поддержку от иностранных источников. 

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов певицу Земфиру, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05.22 / Полиция Армении на митингах за отставку Пашиняна задержала более 220 человек

28.12.20 / Президенты РФ и Финляндии обсудили контроль над вооружениями

04.02.22 / “Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни”. Продюсер “Голосу країни” рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку

25.11.20 / CGTN – Луна снова в моде, и у России на неё большие планы

19.01.21 / Израильский телеведущий привился «Спутником V»

26.07.21 / Das Erste – экономические интересы Китая в Афганистане под угрозой в случае дестабилизации страны

12.07.21 / Генетики из Нидерландов улучшили гибридную селекцию картофеля

19.06.21 / И санкции не помеха — объём импорта ЕС из России превзошёл импорт из Великобритании

19.10.21 / В Украине с 21 октября начнут проверять COVID-сертификаты – замглавы патрульной полиции

06.06.21 / В Москве из магазина украли бутылку алкоголя стоимостью более 250 тыс. рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика