Правительство поручило ФАС установить с 2025 года тарифы на ж/д перевозки в новых регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит с 1 января 2025 года железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров и грузов в новых российских регионах.

Постановление Правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Федеральной антимонопольной службе необходимо установить с 1 января 2025 года цены на перевозки железнодорожным транспортом общего пользования пассажиров, багажа и грузобагажа в дальнем следовании во внутригосударственном сообщении по территориям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и на перевозки грузов по этим территориям.

Отмечается, что тариф на перевозку пассажиров в пригородном сообщении на территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей с 1 января 2025 года будут регулировать местные исполнительные органы этих территорий.

В документе говорится, что до 31 декабря 2024 года в новых регионах РФ будут действовать железнодорожные тарифы согласно ценам, которые действовали в новых регионах на 30 сентября 2022 года. При этом решение о повышении стоимости тарифов на железнодорожные перевозки будут принимать органы местной государственной власти.

—