 

Правительство поручило ФАС установить с 2025 года тарифы на ж/д перевозки в новых регионах

10.03.2023, 21:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит с 1 января 2025 года железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров и грузов в новых российских регионах.

Постановление Правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Федеральной антимонопольной службе необходимо установить с 1 января 2025 года цены на перевозки железнодорожным транспортом общего пользования пассажиров, багажа и грузобагажа в дальнем следовании во внутригосударственном сообщении по территориям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и на перевозки грузов по этим территориям.

Отмечается, что тариф на перевозку пассажиров в пригородном сообщении на территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей с 1 января 2025 года будут регулировать местные исполнительные органы этих территорий.

В документе говорится, что до 31 декабря 2024 года в новых регионах РФ будут действовать железнодорожные тарифы согласно ценам, которые действовали в новых регионах на 30 сентября 2022 года. При этом решение о повышении стоимости тарифов на железнодорожные перевозки будут принимать органы местной государственной власти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07.20 / В Днепропетровской области перевернулся автобус, пострадали 15 человек

10.06.21 / США передадут 500 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech 92 странам – Reuters

09.07.20 / Москва призвала к скорейшим переговорам с Прагой

06.07.20 / В мире: Стоит ли верить в «авиаудар Израиля по Ирану»

29.11.21 / Команда «ТопБЛОГ» раскрыла секреты успеха в социальных сетях

09.01.21 / «Заставить замолчать» — Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

05.07.20 / Зеленского обязали изучить возможность блокировки 5G на Украине

04.07.22 / Умер народный артист России Сергей Сосновский

28.01.21 / Отечественные онлайн-кинотеатры защитят от иностранных конкурентов

13.01.23 / Путин поручил улучшить механизмы общественного контроля в избирательном процессе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика