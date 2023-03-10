 

Экс-глава аппарата президента Грузии оценил возможность революции в Тбилиси

10.03.2023, 21:49, Новости дня
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Если правящая партия в Грузии не допустит нового серьезного прокола, не спровоцируют оппозицию, то никакого революционного сценария не будет, сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель аппарата президента Грузии Петре Мамрадзе. Ранее депутаты Грузии во втором чтении проголосовали против законопроекта об иноагентах.

Петре Мамрадзе еще в середине недели не исключал, что окрыленные своей победой манифестанты могут потребовать от властей отпустить и Саакашвили. Стоит напомнить, что еще несколько дней назад Вано Мерабишвили, вышедший недавно из тюрьмы бывший шеф МВД времен правления Саакашвили, прямо требовал идти толпой к больнице, где содержится экс-президент и вызволить его оттуда силой.

«Я этого всерьез опасался, однако в пятницу его мнение изменилось. Протесты явно пошли на спад. Кроме того, стало заметно, что молодые манифестанты, в большинстве своем, не поддерживают нацистов из движения Саакашвили. Действительно, в первые дни, в разгар протестов активу «Единого национальное движения» удалось по сути захватить микрофон на митинге у стен парламента. Однако уже в пятницу того же Вашадзе на моих глазах просто освистали, когда он пытался опять что-то свое внушить молодежи. Молодые ораторы, которые выступали после него, четко заявили: мы устали от старых политиков. И сторонникам Саакашвили пришлось ретироваться. Мне кажется, у молодежи фигура Саакашвили, создавшего в Грузии садистскую систему, с пытками в тюрьмах и отжатием бизнесов, не пользуется популярностью», – сказал Мамрадзе газете ВЗГЛЯД.

Теперь ясно, что основная масса протестующих была заинтересована только в том, чтобы курс Грузии на Запад сохранился, полагает эксперт.

«Оппозиции удалось добиться «стигматизации» документа. Молодежь поверила, что появился какой-то страшный закон, который перекроет для Грузии путь в хорошую, комфортную западную жизнь, что Грузия опять станет частью России. Не читавшие этого закона молодые люди хлынули толпами на митинг», – отметил Мамрадзе.

Правящая партия «Грузинская мечта» в этих обстоятельствах приняла совершенно верное решение отозвать закон, уверен Мамрадзе. «И теперь если только наши «мечтатели» не допустят какого-то нового серьезного прокола, не спровоцируют опять оппозицию, то никакого революционного сценария не будет», – предрекает бывший глава аппарата президента.

Ранее депутаты Грузии во втором чтении проголосовали против законопроекта об иноагентах.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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