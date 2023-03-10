Российские реселлеры начали принимать заказы на желтые iPhone 14s по цене от 70 000 рублей

Российские рекламные онлайн-сервисы начали принимать заказы от реселлеров на iPhone 14 в желтом цвете. На это обратил внимание Hi-Tech Mail.Ru.

iPhone 14 Yellow был впервые представлен 8 марта. “Кишки” не были изменены, но корпус телефона изменился только в цвете. Сейчас на новинку доступны предварительные заказы, но открытые продажи начнутся 14 марта. По данным Hi-Tech Mail.Ru, россиян завалили объявлениями с предложением приобрести желтый iPhone 14.

Цена телефона в этом новом цвете выше, чем у классических цветов. Например, iPhone 14 128GB с двумя SIM-картами из Гонконга продавался за 75 000 рублей. Аналогичное устройство в “не желтом” цвете, однако, стоит от 60 до 65 тысяч рублей. Приобретение новинки обошлось в 69 000 рублей. Официальный анонс iPhone 14 состоялся на презентации Apple 7 сентября 2022 года.