Samsung внезапно обновила прошивку флагмана, выпущенного 5 лет назад

Компания Samsung неожиданно опубликовала новую прошивку для своего флагманского телефона Galaxy Note 9. Это произошло спустя пять лет после его первого выхода. Об этом сообщило издание GizmoChina.

Galaxy Note 9 был запущен в августе 2018 года. Его официальная поддержка закончилась компанией Samsung в 2022 году. Несмотря на это, Samsung решила продолжать обновлять Galaxy Note 9.СМИ сообщили, что прошивка содержала обновления безопасности, датированные февралем 2023 года. Это означает, что обновление безопасности Samsung было применено к старому смартфону. На момент публикации новости прошивку нельзя было скачать в Ирландии и Великобритании. Журналисты считают, что обновление прошивки скоро будет доступно по всему миру.

Для установки прошивки необходимо перейти в “Настройки”, затем выбрать “Обновление ПО”. Вы найдете новый патч под номером N960FXXSAFWB3.