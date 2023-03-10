 

Samsung внезапно обновила прошивку флагмана, выпущенного 5 лет назад

10.03.2023, 21:40, Разное
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Компания Samsung неожиданно опубликовала новую прошивку для своего флагманского телефона Galaxy Note 9. Это произошло спустя пять лет после его первого выхода. Об этом сообщило издание GizmoChina.

Galaxy Note 9 был запущен в августе 2018 года. Его официальная поддержка закончилась компанией Samsung в 2022 году. Несмотря на это, Samsung решила продолжать обновлять Galaxy Note 9.СМИ сообщили, что прошивка содержала обновления безопасности, датированные февралем 2023 года. Это означает, что обновление безопасности Samsung было применено к старому смартфону. На момент публикации новости прошивку нельзя было скачать в Ирландии и Великобритании. Журналисты считают, что обновление прошивки скоро будет доступно по всему миру.

Для установки прошивки необходимо перейти в “Настройки”, затем выбрать “Обновление ПО”. Вы найдете новый патч под номером N960FXXSAFWB3.


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