В телефонах Google есть раздражающая ошибка камеры

Некоторые пользователи не могут сохранить фотографии в макрорежиме при слабом освещении из-за ошибки в приложении Google Camera для телефонов Pixel 7 Pro и Pixel 7 Pro. 9To5Google рассказал об этой проблеме, ссылаясь на жалобы на Reddit.

Активация вспышки является отличительной особенностью бага. Проблема не существует, если вы можете фотографировать объекты крупным планом без использования подсветки. Пользователь Reddit Сэмми опубликовал видео, демонстрирующее, как была исправлена ошибка. Он направляет свой смартфон на стену и делает снимок. Затем телефон сохраняет фотографию в галерею. Затем пользователь делает снимок внутренних частей своего компьютера. Раздается звук затвора, и изображение сохраняется в галерее.

Неизвестно, что вызывает эту проблему. Анализ журнала операционной системы одного из пользователей показал, что эта ошибка возникала только в приложении “Камера”. Сбой может быть вызван неправильной работой алгоритма HDR.Автор 9To5Googles попытался активировать ошибку с помощью своих телефонов Pixel 7 Pro и Pixel 7 Pro, но потерпел неудачу. Он считает, что эта проблема не очень серьезная, основываясь на собственном опыте.