Когда пятница станет выходным

Четыре рабочих дня в неделю вполне достаточно, чтобы работники справились с задачами — полагают ученые. Но не везде.

Похоже, что четыре рабочих дня в неделю вполне достаточно, чтобы работники справились с задачами, на которые они обычно тратят пять дней. Так, во всяком случае, утверждают организаторы специального эксперимента в Великобритании. Однако не все здесь так просто.

Четыре лучше, чем пять?

Год назад британские ученые анонсировали проведение большого практического исследования возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. Эксперимент проводился исследовательской группой Autonomy в партнерстве с учеными из Кембриджского университета (Британия) и Бостонского колледжа (США), а курировала проект организация 4 Day Week Global, продвигающая идею сокращенной недели во всем мире.

Во время эксперимента сотрудники компаний должны были работать 32 часа в неделю (4 дня по 8 часов). Зарплата, льготы — это все оставалось без изменений.

Подобный эксперимент уже проводили в Исландии, он длился четыре года, и в нем принял участие каждый сотый работник в стране. Правда, рабочую неделю сокращали примерно на половину дня — на четыре-пять часов.

Нира Либерман. Фото: cyclowiki.org

По данным исландских исследователей, продуктивность сотрудников, во всяком случае, не снизилась. Люди стали лучше выстраивать приоритеты, сокращать совещания, но проводить их с большей эффективностью и т.п. Этому есть научное объяснение — как объясняла психолог Нира Либерман (Университет Тель-Авива), короткие дедлайны заставляют мозг снижать издержки — и не отвлекаться на посторонние дела.

Заявленный эксперимент 4 Day Week Global стартовал в начале июня 2022 года, он длился шесть месяцев, и в общей сложности в исследовании приняло участие около 2900 сотрудников из 61 компании.

Полное описание эксперимента и его результатов изложено в отчете The UK’s four-day week pilot.

А в кратком изложении результаты таковы:

Выручка компаний в целом осталась прежней (среднее увеличение составило 1,4%).

56 компаний (из 61, участвовавшей в проекте) планируют продолжить практику четырехдневной работы, 18 компаний полностью перешли на четырехдневку.

Количество больничных дней сократилось на 65%.

71% сотрудников сообщили о более низком уровне выгорания.

Текучесть кадров сократилась на 57%.

В целом респондентам стало легче совмещать свою работу с семейными и социальными обязанностями, и они были более удовлетворены своими финансами в семье, отношениями и тем, как распределяется их время.

Так что же, переходим на четырехдневную неделю?

Не совсем.

Внимательное изучение отчета об эксперименте, показывает, что с сокращенным рабочим временем нам придется подождать.

«Четырехдневка» не для всех

Во-первых, выборка компаний, участвовавших в эксперименте, не представляла всю экономику.

29% компаний было с числом работников «от 1 до 10» и 37% — «от 11 до 25».

То есть речь шла о микробизнесах, с соответствующей спецификой организации труда:

с одной стороны, работников могут хронически нагружать множеством незапланированных заданий; с другой стороны — менеджменту проще наладить более гибкое управление.

Во-вторых, 62% участников эксперимента — женщины, которые очень ценят свободное время для заботы о детях, тем более что childcare в Британии обходится очень дорого.

В-третьих — это отраслевое распределение участников проекта. 18% компаний были из сферы маркетинга/рекламы. Результат их креативного персонала зависит не от почасовки, а работа продавцов рекламы — тоже не просиживание в офисе от звонка до звонка, а закрытие сделок.

11% участников исследования — благотворительные/некоммерческие организации — тоже очень специфическая профессиональная ниша.

Еще атипичное — 90% участников были белые.

То есть можно сказать, что проект The UK’s four-day week pilot — сравнительно узконишевый эксперимент буквально для «белых людей» в «бутиковых» творческих и некоммерческих сферах занятости. В то время как основная эксплуатация сосредоточена, естественно, в других нишах, плюс в сфере work from home (работа из дома), где работодатели в значительной степени забыли о всяких границы рабочего и личного времени работников.

Фото: unsplash.com

Всему свое время

Примечательно, что двести лет назад (ну чуть больше) в Великобритании уже была четырехдневная рабочая неделя. Более того, в начале XIX века британские рабочие трудились по шесть часов в день, с тремя выходными, и ничего, справлялись.

А потом рабочее время начало как-то само собой удлиняться, а вот почасовая зарплата — сокращаться. Этот феномен получил название «пауза Энгельса» (Фридрих Энгельс первым обратил на него внимание и сделал вывод о грядущем абсолютном обнищании рабочего класса).

Однако обнищания не произошло. Напротив, с середины XIX века реальные доходы английских рабочих начали расти, причем высокими темпами.

Как объяснял историк экономики Роберт Аллен, неравенство и экономический рост «влияют друг на друга и неотделимы друг от друга». Рост прибылей британских промышленников позволил им накопить капитал, который был впоследствии инвестирован в новые технологии. Технологии повысили производительность — и реальные зарплаты рабочих начали расти вместе с ней. То есть дело не столько во «времени», сколько в «производительности».

Таким образом, нельзя сказать, что эксперимент с четырехдневной рабочей неделей «провалился» или, напротив, доказал, что рабочее время можно сокращать.

Результат исследования говорит не о том, что за четыре дня можно сделать пятидневную работу, а о том, насколько эффективно компании используют свой капитал. И похоже, что они это делают неэффективно.

Видимо, в новом веке нет «универсальной модели» рабочего времени — и вариантов занятости может быть очень много. В любом случае, говорит Джо Райл, директор 4 Day Week Global, — переход на пятидневную рабочую неделю совершился 100 лет назад, но с тех пор экономика изменилась, и больше не требует, чтобы все мы работали пять дней в неделю.

Дмитрий Прокофьев

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