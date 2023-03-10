Мнение: Скотство под вывеской “возмездия”

Просто удивительно, до какой степени низости и гнусности проваливается российская пропаганда. Вчера весь день (!) по радио и по ящику упивались тем, что запустили по Украине множество ракет (заодно почему-то особо упирая на то, что “ракеты были разных типов”), назвав это “ударом возмездия”, и среди них – ракеты Кинжал. И дикторы отчитывались, не краснея, об “успехах”. Главный “успех”, судя по отчетам – что в Киеве и Харькове большинство домов осталось без отопления, а дети не смогли пойти в школу – их перевели на дистанционное обучение.

И они это повторяли утром, днем и вечером! Успех такой у государства РФ – в Киеве люди без отопления (при температуре около нуля), а дети в школу не могут ходить. Такая вот жалкая, подленькая мерзость. Хоть немного, но нагадили. Счастье!

А о том, что результате этих налетов еще и люди там погибали, как обычно – это типа вообще ерунда, “сопутствующие потери”. “Из-за ночной атаки во Львовской области погибло 4 человека, в Херсоне – один”. Как с ребенком-дебилом: сидит, ломает машинку. “Ты зачем ее ломаешь, хорошая же вещь была?” Бессмысленно улыбается, “гы-гы”, продолжает ломать.

Полное вырождение. Душит. Не могу.