В каких случаях тональный крем подчеркивает морщины: ошибки нанесения на зрелую кожу

Многие женщины используют тональный крем, чтобы выровнять лицо и замаскировать недостатки. Однако если речь идет о зрелой коже, то это средство может сделать возрастные изменения более заметными. Иногда оно подчеркивает морщины. Как избежать такого нежелательного эффекта? В статье мы расскажем об ошибках нанесения тонального крема на зрелую кожу.

Вы наносите слишком много тонального средства

Многие женщины считают, что чем больше тонального крема они наносят на лицо, тем моложе выглядит их кожа. Но это ошибочное представление. Избыток тональника приводит к противоположного эффекту. Это прибавляет возраст.

Излишки тонального крема склонны собираться в любых углублениях и складках кожи. Они скапливаются в морщинах и делают их более заметными. Иногда после нанесения густого слоя тональника лицо буквально исчерчено тонкими линиями.

Поэтому тональный крем на зрелой коже допускается использовать в очень малом количестве. Некоторые специалисты советуют и вовсе отказаться от него. Они рекомендуют заменить тональный крем консилером и наносить его только на проблемные места.

Вы не даете праймеру впитаться

Праймер создает барьер между эпидермисом и макияжем. Это средство делает кожу более ровной и гладкой.

Однако праймеру требуется время, чтобы полностью впитаться в эпидермис и немного высохнуть. Если вы нанесете тональное средство слишком рано, то оно ляжет неровно и подчеркнет морщины.

После нанесения праймера следует подождать несколько минут. Когда он полностью впитается, вы можете приступать к использованию тонального крема.

Вы используете несовместимые продукты

Обратите внимание на состав праймера и тонального крема. Они могут содержать несовместимые ингредиенты.

Например, если праймер создан на силиконовой основе, а тональник – на водной, то их нельзя использовать совместно. Средства разделятся на масло и воду и будут скапливаться в морщинах и складках кожи.

Праймер и тональный крем должны быть созданы на одинаковой основе – либо на силиконовой, либо на водной. Только в этом случае их можно применять совместно.

Вы используете кисточку или пальцы

Тональный крем нельзя наносить и растушевывать с помощью пальцев или кисточки. Вам не удастся равномерно распределить средство, и оно будет скатываться в морщины. Для нанесения тонального крема следует использовать спонж. Он обеспечит более ровное распределение продукта.

Заключение

Ошибки в использовании тонального крема очень заметны на зрелой коже. Поэтому после 40 лет это средство нужно применять аккуратно. Такой подход поможет вам выглядеть моложе и замаскировать возрастные изменения.