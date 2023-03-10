 

«Украинский конфликт не помеха» – Испания вдвое увеличила закупки российского газа

10.03.2023, 20:28, Разное
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Несмотря на все слова поддержи Украине и двукратный визит в Киев испанского премьер-министра, только за год Испания практически вдвое увеличила импорт российского газа. Более того, РФ стала четвёртым по величине поставщиком природного газа в Испанию, позиция которой по украинскому конфликту явно расходится с действиями, пишет Wprost.


АР

Премьер-министр Испании Педро Санчес убеждает в необходимости оказания помощи Украине. За последние 12 месяцев он уже дважды посетил Киев, в том числе в годовщину начала конфликта, где он выразил поддержку сражающейся нации. Безусловно, неожиданный визит президента Джо Байдена тремя днями ранее затмил приезд испанского лидера, однако его мужество доказывает даже сам факт пересечения украинской границы. Сразу по приезде испанец заявил, что РФ не одержит в этом конфликте победы, а вся Испания стоит на стороне Украины, пишет Wprost.

«Оказалось, однако, что слова поддержки разошлись с делами», — подчёркивает издание. 
В среду Корпорация стратегических резервов Cores объявила, что импорт природного газа из РФ в Испанию с января 2022 года увеличился более чем на 190%. Испанские компании в этот период закупили в РФ газ в объёме 6,3 тыс. ГВтч. Cores также отмечает, что доля российского газа в общем объёме импорта в Испанию тоже значительно выросла — с 5,8% до 19,2%. Благодаря этому РФ стала четвёртым по величине поставщиком природного газа в Испанию, следом за Алжиром, США и Нигерией.


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