 

Участникам полуфинала конкурса «Лидеры возрождения» в ЛНР обозначили задачи на будущее

10.03.2023, 20:20, Новости дня
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После победы в СВО появится задача возрождению экономики, инфраструктуры, народного хозяйства Донбасса, где пригодятся навыки управленцев, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко участникам полуфинала конкурса «Лидеры возрождения ЛНР».

«Поздравляю вас с выходом в полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. ЛНР»! Это уже большая победа. Вы уже успешные, состоявшиеся люди. Только в Луганской народной республике в конкурсе приняли участие более 10 тысяч управленцев. А в полуфинал прошли всего около 600 человек. Каждый из вас стал лучшим из большого числа достойных людей, и это тоже большая и серьезная победа», – обратился к полуфиналистам Сергей Кириенко.

По его словам, жители Донбасса на протяжении восьми лет показали очень достойный пример настоящего патриотизма и готовности отстаивать право на свой выбор, свою историю, свою культуру. Он отметил, что после победы появится задача возрождения экономики Донбасса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Неслучайно президент принял решение о проведении конкурсов «Лидеры возрождения»: после победы перед нами встанет не менее важная, серьезная задача по возрождению экономики, по восстановлению инфраструктуры, народного хозяйства. Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что в РФ каждый человек талантлив, а задача государства – создать условия, чтобы свои таланты человек мог реализовать как можно раньше и как можно успешнее», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

«Вы очень нужны! Нам надо не просто восстановить то, что было, нам надо кардинально двигаться вперед. В этой работе ваши таланты, ваши силы, ваши знания будут обязательно востребованы», – добавил Сергей Кириенко.

Конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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