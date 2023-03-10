Жителей Москвы предупредили о метели, сильном ветре и гололедице
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Снег, метель, усиление ветра, снежные заносы и гололед ожидаются в столице в ночь на субботу, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.
Погода испортится в связи с прохождением активного атлантического циклона, который принесет снег и сильный ветер. В отдельных районах города ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15–20 метров в секунду, передает РИА «Новости».
Водителям рекомендовано снизить скорость передвижения на дорогах, быть внимательным при обгоне, перестроении, парковке и не приближаться близко к впереди идущему транспорту.
Пешеходам же советуют обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.
Ранее синоптик рассказал, что в ночь на субботу ожидается резкое похолодание, а настоящая весна придет в столицу на следующей неделе, когда столбик термометра поднимется до плюс 7–8 градусов.
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