 

Жителей Москвы предупредили о метели, сильном ветре и гололедице

10.03.2023, 20:20, Новости дня
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Снег, метель, усиление ветра, снежные заносы и гололед ожидаются в столице в ночь на субботу, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

Погода испортится в связи с прохождением активного атлантического циклона, который принесет снег и сильный ветер. В отдельных районах города ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15–20 метров в секунду, передает РИА «Новости».

Водителям рекомендовано снизить скорость передвижения на дорогах, быть внимательным при обгоне, перестроении, парковке и не приближаться близко к впереди идущему транспорту.

Пешеходам же советуют обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. 

Ранее синоптик рассказал, что в ночь на субботу ожидается резкое похолодание, а настоящая весна придет в столицу на следующей неделе, когда столбик термометра поднимется до плюс 7–8 градусов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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