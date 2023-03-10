 

Аналитик Куо: В 2024 году Apple выпустит колонку HomePod с 7-дюймовым дисплеем

10.03.2023, 20:15, Разное
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Мин-Чи Куо, известный аналитик, предсказал, что новая колонка Apple HomePod будет выпущена в следующем году. Она будет оснащена сенсорным экраном с диагональю 7 дюймов. Об этом пишет The Verge.

Куо утверждает, что устройство “обеспечит лучшую связь с другими устройствами Apple”, что ознаменует “серьезный сдвиг в стратегии Apples в отношении домашних умных гаджетов”. Колонка может выступать в качестве пульта дистанционного управления для “умных” домов, подобно Amazon Echo Shows или Googles Nest Hub.Хотя нынешний HomePod имеет небольшой округлый дисплей в верхней части, он не является функциональным. На нем отображаются только различные индикаторы.

В январе Bloomberg опубликовал сообщение о том, что Apple разрабатывает устройство для умного дома, способное совершать звонки по FaceTime. Оно также будет оснащено магнитными держателями, которые позволят крепить его на стену. Возможно, именно этот гаджет имеет в виду Мин-Чи Куо.


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