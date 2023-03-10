Почему привычный уход за кожей перестал работать и даже начал приносить ей вред: как понять, что виной всему – бьюти-рутина

Многие люди стремятся придерживаться чего-то одного, и им сложно что-то изменять в себе. Другие же, наоборот, стремятся всячески экспериментировать.

Однако независимо от того, используем ли мы одни и те же продукты для ухода за кожными покровами или постоянно экспериментируем, иногда могут появляться различные проблемы. К ним нужно отнести сыпь, сухость и зуд кожных покровов, которых не было раньше.

Чтобы точно понимать то, как справиться с имеющимися проблемами, нужно точно понимать, случилось это по причине правильного ухода или же есть другие причины, нужно следовать определенным правилам. Вот несколько ошибок и правил, которые помогут сохранить красоту кожи.

Исключить все остальное

Некоторые изменения кожных покровов могут быть спровоцированы различными экологическими причинами или же контактированием с некоторыми проблемам.

Обычно эту проблему можно решить, если ограничить контакт с этим аллергеном или же изменить окружающую среду. Но сделать это не так уж и просто. Экологические причины могут быть самыми различными, от воды, которую пьем и в которой купаемся, до воздуха и температуры окружающей среды.

Стресс также может привести к появлению высыпаний или изменению состояния кожных покровов. Это спровоцировано гормональными изменениями, что негативно отражается на состоянии кожи.

Также проблемы могут спровоцировать различные заболевания, например, воспалительные процессы в кишечнике, волчанка, диабет и многое другое.

Не знаете свой тип кожных покровов

Знание своего типа кожи может стать важным шагом к правильной организации ухода. Это поможет подобрать правильный продукт.

Тип кожи определяется генетикой, однако, он может меняться со временем по причине наличия различных загрязнений, погодных условий или неправильной очистки.

Нужно провести тест для определения своего типа кожи и выбора подходящего средства для проведения ухода.

Слишком сильно умываете лицо

Одними из главных проблем при уходе за кожными покровами являются слишком частое и чрезмерное умывание и очищение.

Это приведет к тому, что кожа станет более чувствительной. При чрезмерном мытье лица мы удаляем с него необходимые масла, которые способствуют мягкости и эластичности.

Умываться лучше всего раз в день перед сном и после этого наносить увлажняющие продукты. Можно умываться чаще, если вспотели, например, после тренировки.

Чрезмерное отшелушивание кожи

Это негативно сказывается на состоянии кожных покровов. Слишком частое скрабирование и применение отшелушивающих средств на кислотной основе может нанести вред целостности кожи. Основными признаками наличия проблемы является покраснение и шелушение.

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Нужно всегда выбирать отшелушивающий продукт, который идеально подходит для типа кожных покровов. Также стоит проводить эту процедуру не чаще двух раз в неделю.

Ложиться спать с макияжем

Никогда не стоит ложиться спать с косметикой на лице. Если не смывать макияж, то процесс обновления и восстановления клеток будет значительно затруднен.

Наш организм лучше всего восстанавливает кожу именно в период отдыха, а косметика может спровоцировать различного рода высыпания.

Стоит вечером выделить время, чтобы очистить лицо и нанести увлажняющие и питающие средства. Если сильно устали, то можно хотя бы протереть кожу салфетками для снятия макияжа.

Используете слишком много продуктов

Когда дело доходит до ухода за кожными покровами, стоит придерживаться принципов минимализма. Не стоит наносить несколько продуктов, так как это может негативно сказаться на состоянии кожи.

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Также стоит наносить на лицо только небольшое количество уходовых средств. В основном это количество составляет размер с горошину или жемчужину.

Кожа повреждается солнцем

Летом мы обязательно применяем солнцезащитный крем, однако осенью о нем забываем. Однако стоит помнить о том, что даже в холодное время года ультрафиолет может навредить.

В снежные дни солнечные лучи могут оказывать еще более пагубное воздействие на кожные покровы, так как светоотражающие снежные поверхности увеличивают количество ультрафиолетового излучения, которое попадает на наше лицо. Все дело в том, что солнечные лучи отражаются снизу и исходят сверху.

Можно использовать продукты, которые уже содержат солнцезащитный крем, в частности, такие как праймеры, основы или закрепляющие пудры.

Шея не защищена

Кожа на шее, как правило, тоньше чем на щеках, но она также эластичная и обладает большой растяжимостью.

С возрастом кожные покровы подвержены сильному изменению. Многие из нас забывают о том, что за шеей требуется уход.

Именно поэтому важно включить в свою повседневную рутину очищение, отшелушивание для предотвращения закупорки пор, нанесение солнцезащитного крема и увлажнение. Хороший результат можно получить при применении таких средств как гиалуроновая кислота или мед манука.

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Для глубокого увлажнения требуется применение маски с гиалуроновой кислотой для глубокого увлажнения или сыворотки с кофеином или витамином С. Это позволит поддерживать молодость кожи.

Применяемые продукты плохо впитываются

Ночной уход за кожными покровами имеет важное значение. Однако он может не оказывать желаемого эффекта, если собираетесь уснуть слишком быстро после нанесения всех продуктов.

Для полного впитывания продуктов потребуется около 30 минут, прежде чем ложиться спать, так как большая часть продуктов, вероятнее всего, сотрется.

Размер частичек в применяемых продуктах будет определять то, насколько быстро они впитываются через верхний слой эпидермиса. Чем мельче частичек, тем лучше они впитываются.

Используете домашние средства

Многие женщины часто используют некоторые пищевые продукты для приготовления косметических средств. Они простые и доступные по стоимости. Однако стоит помнить о том, что такие средства могут нанести серьезный вред кожным покровам.

Перед из применением нужно помнить о том, что применяемые компоненты не вызывают сухость, раздражение или повышение чувствительности кожи.

Стоит как можно дальше держаться от сока лимона или лайма, яичных белков, молока, корицы и яблочного уксуса. Несмотря на то, что многие из этих продуктов применяются для изготовления магазинных косметических средств, но они тщательно очищены и их концентрация не наносит никакого вреда.

Стоит выбирать ингредиенты, которые были протестированы и являются максимально безопасными.

Не высыпаетесь

Недостаток сна негативно сказывается на состоянии кожных покровов. Это оказывает влияние на состояние кожи вырабатывать коллаген. Чем больше ночей мы недосыпаем, тем сильнее выражены последствия.

Даже после одной ночи лишения сна можно заметить появление морщин, обезвоживание и потерю эластичности. Именно поэтому очень важно как можно больше отдыхать, особенно если есть такая возможность.

Кожа недостаточно хорошо увлажнена

Кожные покровы очень остро реагируют на недостаток увлажнения. Нужно использовать не только специальные крема и лосьоны, но также поддерживать увлажнение изнутри. Недостаток воды приводит к появлению чрезмерной сухости, так как происходит снижение выработки натуральных масел.

Если кожа обезвожена, то могут быть такие проблемы как тусклость, зуд, появление темных кругов под глазами. Кроме того, более заметными становятся тонкие линии и морщины.

Чтобы предотвратить обезвоживание, нужно постараться пить как можно больше воды. Также желательно использовать различные смягчающие кремы и увлажняющие спреи.

Недостаточное питание кожи

Важно потреблять продукты, в которых содержится достаточно витамин, микроэлементов, антиоксидантов.

Именно поэтому, важно обеспечить сбалансированное питание. Также можно принимать поливитаминные комплексы и отдельные витаминные добавки.