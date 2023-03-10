«Если надо для святого дела — будем врать всей страной»

Националист, фэшн-блогер, гомофоб: новое медиа Антона Красовского ищет аудиторию в «Одноклассниках».

«Идея вечного», «мир в душе каждого из нас» и «признание того, что каждый имеет право на себя самого и внутренний мир» — так определяет главную идею своего нового проекта Антон Красовский. Эти либерально-философские концепты, по его мнению, воплощаются в идее консерватизма, давшей имя этому самому проекту — медиа «Консерватор».

Красовский намеревается, как указано в распространенном в соцсетях пресс-релизе, искать ответы на вопросы, которые по нынешним временам могут показаться для человека с его бэкграундом некоторым фрондерством:

«А так ли мы безгрешны? Так ли уверены в своей правоте? Мы, русские, другие, что ли? Не европейцы? Недоевропейцы? Недолюди?»

Нужда в альтернативной площадке для самовыражения у «европейца» Красовского появилась после его рассуждений о желании топить и жечь украинских детей, показавшихся неуместными даже дирекции RT и Александру Бастрыкину. Впрочем, несмотря на «личный контроль» главы СК, подчиненные генерала состава преступления в словах пропагандиста не обнаружили. Однако репутация его — если это слово в принципе применимо к звездам нынешней российской пропаганды — стала чрезвычайно токсичной, и в эфире он больше не появляется.

Могло бы показаться, будто пропагандист, который не раз менял лагеря и убеждения, столь обижен за полученную на госканале оплеуху, что вновь подался в либералы, — если бы не его новый партнер. Поиски собственного внутреннего мира отстраненный от эфиров Russia Today телеведущий ведет не соло, а дуэтом с националистом Егором Холмогоровым — человеком, которому приписывают термин «Русская весна».

«Консерватор» пока существует только в социальных медиа — у проекта есть каналы в телеграм, «Дзен» и RuTube, а также паблики во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Последняя платформа несколько неожиданна для стартапа 2023 года выпуска, но, возможно, именно там, среди стихотворных открыток и рецептов пирогов, авторы хотят найти осколки аудитории Красовского, внимавшей ему на федеральном канале. Все это выглядит — или должно выглядеть — как самостоятельный проект отлученного от эфира. Но слишком перекликается с тем, чем занимался Красовский на RT.

Сюда, например, перекочевали «Антонимы» — видеоинтервью неистового пропагандиста с разного рода ньюсмейкерами:

вот он объясняет Елене Драпеко, что Земфира*, Чулпан Хаматова и Алла Пугачева — его личные враги (на обложке выпуска собеседники облачены в советскую военную форму сороковых годов),

вот внимает Проханову, который рассказывает, как Путина «клюнула в темя птица русской истории».

А вот уже беседует с Илоной Броневицкой о собачках.

Егор Холмогоров. Фото: susu.ru

«Антонимы» — коммерческий проект. Одноименное ООО открыто в ноябре прошлого года (вскоре после отстранения от эфира); согласно данным налоговой инспекции, его владельцем является Антон Вячеславович Кузнецов-Красовский (таково полное ФИО телеведущего). Директор — бывшая директор «Росконцерта» и «Русской медиагруппы» Ксения Богатырева.

Так важный пропагандистский формат удается сохранить, избавив при этом «материнский» канал от сверхтоксичности автора. Правда, рейтинг приходится выращивать заново: на RUTUBE число просмотров каждого из новых «Антонимов» не дотягивает до 130 тысяч. Не исключение и авторский фильм Красовского «Каникулы в Горловке»: искупать содеянное он отправился «на передовую», правда, не с автоматом, а с камерой — на каникулы. В кадре Красовский в камуфляже, мерч «Армия России» ему уже привычен — в ноябре он опубликовал видео собственных танцев на балконе в пижаме «Армия России». Танец посвящался серии ракетных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины.

Соавтором фильма стал депутат и доброволец Виталий Милонов. Политика, предлагавшего стерилизовать геев и держать их в специальных приютах, больше не смущает то, что напарник — открытый гей, некогда сломавший царившую в российских официальных медиа концепцию «не спрашивай, не говори», сделав каминг-аут в прямом эфире.

И Красовского, когда-то публично заявившего, что он «гей, но такой же человек, как президент Путин, как премьер Медведев, как депутаты Государственной думы», видимо, тоже не смущает, что его новый соавтор — еще и автор идеи «создать в РФ спецслужбу по поиску ЛГБТ-пропаганды».

Антон Красовский. Кадр Youtube

Больше того, 5 лет назад Милонов лично пытался торпедировать возглавляемый Красовским фонд «СПИД. Центр», который занимается профилактикой ВИЧ. В 2018 году потребовал от Генпрокуратуры запретить работу сайта фонда и возбудить уголовное дело по «экстремистской» 282 статье, обозвав его «педерастически-либеральным ресурсом», да и самого Красовского как директора организации наградив соответствующим эпитетом. Впрочем, дело ничем не кончилось: организация и ее сайт работают поныне, а Красовский значится председателем совета фонда.

Партнер Красовского по «Консерватору» Холмогоров тоже, как и положено националисту, известен гомофобными высказываниями в публичном поле. Например, таким: «Никаких "природных геев" не существует. Никаких "биологических оснований" для выделения гомосексуалистов в особую группу, нуждающуюся в особом режиме толерантности в связи с тем, что они "не выбирали", какими им быть, тоже не существует».

Егор Холмогоров. Фото: «Коммерсантъ»

Трудно сказать, не корежит ли новых соратников друг от друга, но выбирать, как видно, не приходится, время такое: стерпится — слюбится.

Тем более что в партнеры вроде бы классово далекий Холмогоров попал неслучайно. В то время как людоедское высказывание Красовского об украинских детях осудил даже Соловьев, националист посвятил оправданию оного целый сериал в своем телеграм-канале. Осуждение пропагандиста он назвал «лицемерной акцией подавления патриотических сил и умиротворения либерды». Впрочем, роднит с Красовским его не только это. Они при всей разности судеб — экс-коллеги: Холмогоров — обозреватель Russia Today, с 2001 года ведет на канале авторскую телепрограмму «Егор Станиславович». Участник «русского марша», один из авторов газеты «Спецназ России», а также сотрудник информационно-аналитической службы Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», в 2003 году заведовал отделом «Общество» газеты «Консерватор» — именно воспоминания о ней сподвигли Красовского на новый проект. Газета давно не выходит, но свидетельство все еще действует.

Холмогоров известен яркими высказываниями, которые, несомненно, украсят новое медиа. Например, таким (речь о событиях 2014 года): «Это война. Война — это путь обмана. Если надо для святого дела — будем врать всей страной».

Релиз «Консерватора» снабжен координатами пресс-секретаря проекта: это Олег Трофимов. Человек с такими же именем и фамилией в августе прошлого года отвечал за аккредитацию прессы на показе документалки RT «Мариуполь. Русский город». В бытность Красовского на RT он же упоминался как представитель пресс-службы в сообщениях по поводу выхода очередных «Антонимов» на канале. Правда, электронная почта указывалась иная — ею, согласно открытым источникам, пользовался некто Олег Шаран. Его данные совпадают с данными пиарщика, фэшн-блогера и столичного модника. Ранее, как и Красовский, он сотрудничал с GQ. В склонности к ультрапатриотизму и стилю «милитари» не замечен.

Об источниках финансирования «Консерватора» и его связи с RT мы спросили Олега Трофимова, написав ему на указанный в пресс-релизе адрес, однако ответа не получили. А дозвонившись до него, услышали, что отвечать нам Трофимову запретило руководство компании «в связи со статусом нашего издания». По версии медиаменеджеров Красовского, «Новая газета» обладает статусом иностранного агента и запрещена в России. Это, разумеется, ложь.

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

* Включены Минюстом РФ в реестр иноагентов

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