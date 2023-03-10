Мнение: Шарахнут по Тбилиси?
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила, что в случае если Грузия вздумает открыть «второй фронт», двинув армию на Сухуми, «с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси».
Потому что:
А) не до сантиментов сейчас
Б) в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры
В) никто у нас никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была «Тбилисской Русью».
Отсюда
Выходит, что Тбилиси обречен?
А еще мне интересно, девушка написала в своем Telegram-канале свое личное мнение, не более чем? Или озвучила то, что обсуждают в Кремле и в генеральских кабинетах?
Фотография Маргариты Симоньян отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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