 

Мнение: Шарахнут по Тбилиси?

10.03.2023, 18:45, Разное
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила, что в случае если Грузия вздумает открыть «второй фронт», двинув армию на Сухуми, «с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси».

Потому что:

А) не до сантиментов сейчас
Б) в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры
В) никто у нас никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была «Тбилисской Русью».


Отсюда

Выходит, что Тбилиси обречен?

А еще мне интересно, девушка написала в своем Telegram-канале свое личное мнение, не более чем? Или озвучила то, что обсуждают в Кремле и в генеральских кабинетах?

Фотография Маргариты Симоньян отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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