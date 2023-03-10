Мнение: План уничтожения кошек, британцы удивляются России и падение цен на британское жильё

1. Выяснилось, что британские власти три года назад всерьёз думали разделаться с кошками (ссылка):



Британское правительство в начале ковид-кризиса планировало уничтожить всех кошек в стране: Экс-министр здравоохранения Великобритании Джеймс Бетелл рассказал, что кабмин Бориса Джонсона обсуждал усыпление всех домашних кошек, чтобы сдержать вирус.

«По словам Бетелла, было неясно, могут ли домашние кошки передавать коронавирус. «Чего мы не должны забывать, так это того, как мало мы понимали об этой болезни. Был момент, когда нам было очень неясно, могут ли домашние животные передавать болезнь. И в какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии»

2. Британские журналисты пишут, что Британия сейчас превращается в Россию времён перестройки, тогда как Россия движется в обратном направлении (ссылка):

Британские супермаркеты сталкиваются с дефицитом многих продуктов. При этом жители России, против которой действуют санкции Запада, не испытывают подобных проблем. С таким мнением выступила журналистка Daily Mail Сью Рид.

Рид удивились жизни в России после года санкций и подчеркнула, что она не изменилась. По ее словам, фотографии из магазинов и фудкортов Перми создают впечатление, что «хваленые западные санкции» не оказывают значительного влияния на Москву.

«Ситуация напоминает события 40-летней давности, когда многие из нас по ТВ наблюдали за жалкой жизнью россиян при коммунистах, когда приходилось стоять в очередях даже за простейшими продуктами вроде хлеба и яиц. Теперь очередь страдать дошла и до Британии», — отметила британская журналистка.

Рид рассказала, что общалась с живущими в Перми 67-летним британцем Джоном, научным работником, и его 51-летней супругой Еленой, бывшим преподавателем в вузе. По их словам, ограничения не повлияли на жизнь в России, поэтому граждане почти не заметили изменений. Журналистка заключила, что подобные факторы заставляют задуматься о настоящем победителе в экономической войне.

3. В Британии дешевеет жильё, так как количество платёжеспособных покупателей сокращается. Снижение невелико, однако нужно учесть, что речь идёт о перегруженной долгами стране с двузначной инфляцией и с пузырём на рынке недвижимости (ссылка):

В феврале 2023 года цены на жилье в Великобритании упали на 1,1 процента по сравнению с февралем 2022-го. Снижение оказалось рекордным за последние 11 лет, сообщает Bloomberg сo ссылкой на отчет банка Nationwide Building Society.

Эксперты связывают уменьшение стоимости жилья в стране с падением покупательского спроса, на который влияют высокая инфляция и рост ипотечных ставок. В феврале базовая ставка Банка Англии достигла четырех процентов годовых — максимальное значение с 2008 года. Вместе со снижением цен начали расти скидки на жилье. По итогам февраля средний дисконт составил 4,5 процента, что стало самым высоким показателем более чем за пять лет.

При этом британская недвижимость остается недоступной для многих покупателей из-за высоких ипотечных ставок и сокращения зарплаты. Средняя стоимость дома составляет 257,4 тысячи фунтов стерлингов (23,1 миллиона рублей), а выплаты по жилищным кредитам занимают около 39,4 процента заработной платы граждан. Такой показатель стал максимальным со времен финансового кризиса и значительно превысил долгосрочное среднее значение в 29,4 процента.

Полагаю, ещё одна причина падения цен – это сокращение спроса в премиальных сегментах. Кто из богатых россиян или китайцев, находясь в здравом уме, будет теперь покупать себе квартиру или дом в Британии? В стране, власти которой могут в любой момент отобрать квартиру просто потому, что вы иностранец?