 

Мнение: О начале бесславного конца Зеленского & Co… Как скоро?

10.03.2023, 18:22, Разное
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А ведь они что-то «нехорошее» уже чувствуют всей кожей — те, кто сидят сейчас в президентском офисе. Не могут не чувствовать: они же не дураки. Сама атмосфера вокруг них постепенно меняется, сгущается, электризуется и становится всё более напряжённой с каждым днём. Несмотря на все овации, рейтинги и прочую пиар-лабуду, цена которой — грош в базарный день.

Прежде гипотетическая угроза теперь становится явной. Подспудные течения набирают силу. И уже нескрываемая тревога слышится в словах присных.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов, самый старший по возрасту в «команде Зе» (ему уже за 60), внятно сформулировал грозящую всем опасность. Увеличивается число украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией — признал он в эфире ток-шоу «Говорить Великий ЛЬВІВ». И назвал эту тенденцию опасной. Потому что она теперь распространяется даже на западные регионы страны.

«Имейте в виду, таких (выступающих за переговоры с РФ) становится всё больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже из западной Украины начинают о таких вещах говорить», — цитируют его слова украинские СМИ.

И глава СНБО явно имеет в виду не просто кухонные разговоры за бутылкой горилки. Настроения людей постепенно меняются на второй год затяжного конфликта, в котором человеческих жертв и материальных потерь становится с каждым днём всё больше, а перспективы «победоносного» завершения — всё туманнее. Не исключено, что верны и сведения о резко выросшем в последние месяцы потоке гробов с востока страны на её запад.

На этом фоне пошли разговоры о том, что и западные партнёры намекают: мол, пора сворачивать лавочку. «И в США, и в Германии за закрытыми дверями власти утверждают, что у Украины есть время до осени, чтобы “вернуть территории”. Если это не удастся или удастся лишь частично, давление с целью принуждения к переговорам будет усилено», — пишет, например, немецкий Bild. Якобы, об учащающихся на Западе призывах «сесть за стол переговоров» сообщил и сам украинский президент Владимир Зеленский.

Но для него и его команды завершение нынешнего конфликта не на условиях, аналогичных капитуляции Германии в 1945-м, — с непременными покаяниями, репарациями, трибуналами — смерти подобно. Потому что вслед за этим рано или поздно могут возникнуть неудобные вопросы. И к Владимиру Зеленскому лично. Например, о том, почему же он год назад отказался объявить эвакуацию населения, особенно из восточных регионов. Или о том, правда ли, что киевские власти сознательно подставляли сограждан под удар, чтобы лучше мотивировать военных. Или даже о том, зачем нужно было «дёргать медведя за усы», сводя переговоры в «Нормандском формате» к личным издёвкам и насмешкам над своим российским визави, а в итоге его откровенно кинуть.

С другой стороны, а хочет ли само украинское #общество задавать такие вопросы и готово ли услышать не самые приятные ответы? Или всё, что оно хочет сейчас — немного перевести дух, собраться с силами и дальше идти «бити москалів»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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