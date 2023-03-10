В Воркуте ввели курортный сбор

С 1 апреля 2023 года все совершеннолетние туристы, приехавшие в Воркуту, обязаны заплатить курортный сбор в размере 100 рублей за сутки пребывания в городе.

Как рассказал заведующий единственной воркутинской гостиницей «Шахтёр» Максим Иванов, большинство гостей с понимаем отнеслись к необходимости оплатить пользование туристической инфраструктурой.

– Сейчас у нас не сезон, поэтому забронировано чуть больше трети номеров. Но все постояльцы абсолютно адекватно восприняли введение курортного сбора – люди понимают, что в конечном итоге платят за свой комфорт, – заявил Иванов в интервью газете «Заполярная правда».

По оценкам комитета по туризму Республики Коми, в 2023 году Воркуту посетят более 10 тысяч туристов, которые заплатят в бюджет порядка трёх миллионов рублей в качестве нового сбора. Все полученные средства будут направлены на ремонт местных музеев: краеведческого, горного дела, шахтного оборудования, горно-рудного, горно-обогатительного и рок-н-ролла.

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