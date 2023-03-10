Мнение: Достижения российской промышленности, маскировка-трансформер и рост выпуска станков

1. На «Сделано у нас» вышел обзор достижений российской промышленности за 2022 год. Вот, например, фрагмент про пищевую промышленность (ссылка):



Производство сливочного масла составило 314 тыс. т — это немного ниже уровня 1996 г.; рекорд РСФСР — 832,5 тыс. т в 1990 г.

Производство сыров (без сырных продуктов) достигло 669 тыс. т — это очередной исторический максимум, рост девятый год подряд; пик РСФСР — 460 тыс. т в 1989 г.

Производство растительных масел достигло 7,88 млн т — это очередной исторический максимум (+430 тыс. т к прежнему рекорду 2020 г.); пик РСФСР — 1,35 млн т в 1968 г.

Производство круп составило 1768 тыс. т — это лучший результат с 1994 г.; в 1986 г. производство достигало 3,1 млн т.

Производство макаронных и аналогичных изделий достигло 1553 тыс. т (+7% к 2021 г.) — это однозначно лучший результат за последние 6 лет; с более ранними показателями трудно провести точное сопоставление из-за существенно расширившегося состава группировки, но с большой вероятностью это многолетний (если даже не абсолютный) рекорд.

Производство комбикормов составило 34,2 млн т — это лучший результат с 1992 г., непрерывный рост идёт с 2001 г.; в 1990 г. производство составляло 41 млн т.

А вот про машиностроение:

Производство подшипников составило 48,3 млн штук — это лучший результат после 2014 г.

Производство металлорежущих станков составило 7,2 тыс. штук — это лучший результат с 2002 г. (отметим, что оперативные данные обычно существенно ниже итоговых).

Производство кузнечно-прессовых машин составило 9,8 тыс. штук (+63% к 2021 г.!) — это лучший результат с 1993 г.

Удивительно, почему с подшипниками — довольно простым продуктом — так носятся оппозиционеры. Никаких проблем с тем, чтобы производить в России подшипники в достаточном объёме, нет, подшипниковых заводов в стране полно. Если уж смотреть на подшипники, надо учитывать не валовый объём, а производство конкретных сложных наименований.

2. Разработчики экипировки для российской армии предлагают необычное решение – форму-трансформер, одна сторона которой будет с летней маскировкой, а другая – с зимней (ссылка):



Научно-производственная специальная фирма «Штурм» разрабатывает для российской армии двухсторонний комплект маскировки, одна из сторон которого предназначена для Крайнего Севера, а другая — для Средней полосы. Об этом глава компании Владимир Дробяк рассказал РИА Новости. <…>

Дробяк пояснил, что единая маскировка для российских военных неприемлема из-за широкого диапазона природных и климатических зон. И одним из выходов стала разработка костюма-трансформера, лицо и изнанка которого окрашена в разные цвета, при этом обе стороны костюма функционируют одинаково.

Посмотрим, будет ли это работать на практике. Лично я предполагал, что кроме цвета зимняя форма должна отличаться ещё и степенью защиты от холода.

3. Кто там печалился о судьбе российского станкостроения? Вот ещё новости (ссылка):

Некоторые же думают, что в России вообще никакого станкостроения нет. А тут такое: оказывается не только есть, но и растет.

Согласно публикации Росстата «Социально-экономическое положение России» в январе 2023 года существенно выросло производство станков. <…>

Так в январе 2023 года было произведено 538 металлорежущих станков по сравнению с 344 в январе прошлого года (фактический рост на 56%).

Машин кузнечно-прессовых выпущено в январе 2023 года 702 шт. по сравнению с 424 в январе прошлого года (фактический рост на 65%).

И нельзя сказать, что это эффект низкой базы. В январе 2022 года рост производства станков составил +41%, МКП +104%.