Минобороны РФ (в своем репертуре): За вспышкой Эболы в сентябре 2022 года в Африке могут стоять США

Вспышка вируса Эбола в сентябре 2022 года в Уганде могла быть вызвана небрежным обращением проводивших работы в регионе американских военных биологов с патогенами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

Кириллов отметил, что Минздрав одного из африканских государств изучает причину распространения вируса Эбола в прошлом году, озабоченность вызвана тем, что «выделенный штамм Судан полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года», говорится в Telegram-канале Минобороны.

По словам начальника войск РХБЗ, одной из версий распространения вируса считают небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в африканском регионе.

Ранее в Минобороны заявили, что Вашингтон готовился к проведению исследования по диагностике особо опасных патогенов, включая вирус Эбола, на базе противочумного института в Одессе.

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