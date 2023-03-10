 

На переговорах по продлению зерновой сделки заговорили об «острожном оптимизме»

10.03.2023, 14:00, Новости дня
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В ходе переговоров сторон по поводу продления зерновой сделки появился оптимизм, сообщил близкий к переговорному процессу специалист.

По его словам, работа сейчас идет активно, появился «осторожный оптимизм», передает РИА «Новости».

Напомним, срок действия договоренности по сделке истекает 18 марта. Ранее в ходе визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш отметил важность продления инициативы. Он подчеркнул необходимость экспорта украинских и российских продуктов питания.

Соглашение подписали 22 июля 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН, предполагается вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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