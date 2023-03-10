Толкнувшего подростка под поезд в метро мужчину решили проверить на вменяемость
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Скинувший человека под поезд в метро Москвы пройдет через психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.
В рамках расследования уголовного дела мужчине назначат и проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сказала Иванова РИА «Новости».
Источник указал, что сотрудников психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева проверят на предмет халатности. Он указал, что страдающего шизофренией человека выпустили за несколько часов до происшествия.
Ранее сообщалось, что 61-летний подозреваемый признал вину. Он заявил, что толкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская» специально, осознавая последствия.
Мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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