Толкнувшего подростка под поезд в метро мужчину решили проверить на вменяемость

Скинувший человека под поезд в метро Москвы пройдет через психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

В рамках расследования уголовного дела мужчине назначат и проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сказала Иванова РИА «Новости».

Источник указал, что сотрудников психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева проверят на предмет халатности. Он указал, что страдающего шизофренией человека выпустили за несколько часов до происшествия.

Ранее сообщалось, что 61-летний подозреваемый признал вину. Он заявил, что толкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская» специально, осознавая последствия.

Мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

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