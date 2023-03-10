 

Толкнувшего подростка под поезд в метро мужчину решили проверить на вменяемость

10.03.2023, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Скинувший человека под поезд в метро Москвы пройдет через психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

В рамках расследования уголовного дела мужчине назначат и проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сказала Иванова РИА «Новости».

Источник указал, что сотрудников психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева проверят на предмет халатности. Он указал, что страдающего шизофренией человека выпустили за несколько часов до происшествия.

Ранее сообщалось, что 61-летний подозреваемый признал вину. Он заявил, что толкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская» специально, осознавая последствия.

Мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08.20 / Sony научит геймпады распознавать своих владельцев

23.10.20 / Зеленский испугался громкого звука на ледовой арене в Мариуполе. Видео

28.01.21 / 53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото

24.07.21 / Дефицит индия может привести к прекращению производства сенсорных экранов

17.08.20 / Макрон призвал ЕС поддержать протесты в Беларуси

31.07.20 / Не перевелись ещё Кулибины — NTD о россиянине, построившем паровоз и железную дорогу на даче

01.07.20 / Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку «Автономной зоны Капитолийского холма»

08.01.22 / Украина завоевала бронзу на Кубке мира по биатлону

21.01.21 / “Срамотень”, “Какая аппетитная!”. Полякова посветила голыми ягодицами

19.12.20 / Голубовская рассказала, когда Украина пройдет пик заболеваемости COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика