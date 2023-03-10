Мария Певчих* на съезде ФБК** зачитала доклад о развенчании культа личности Леонида Волкова

Председатель Объединённого совета российской оппозиции Мария Певчих, выступая с трибуны пленума VI Вселатвийского съезда Фонда борьбы с коррупцией, обрушилась с разгромной критикой на отстранённого от власти заместителя председателя Президиума ФБК Леонида Волкова.

Она обвинила бывшего товарищества в двурушничестве, попрании оппозиционных идеалов и создании вокруг себя культа личности.

По словам тов. Певчих, тов. Волков злоупотребил доверием, оказанным ему Партией и всеми гражданами Прекрасной России будущего. Присвоив из партийной кассы деньги, пожертвованные олигархом Михаилом Фридманом, Волков нарушил клятву строителя демократии и не может более исполнять обязанности зампредседателя ФБК. Более того, с 2020 года он предпринял шаги для создания вокруг собственной личности ореола особенной непогрешимости и приближенности к будущему президенту России Алексею Навальному***. Таким образом, Волков повёл себя как единоличник и должен смыть позор, положив партбилет на стол, заключила тов. Певчих.

– Российская многовековая традиция патернализма нашла воплощение в мелкобуржуазном вождизме, характерном для многомиллионной крестьянской страны. Психология вождизма, бюрократическое обожествление авторитета и послужили питательной средой культу личности Волкова. К началу 20-х годов тоталитарный режим в среде российской демократической оппозиции стал суровой политической реальностью. Мы не позволим двурушникам и иностранным шпионам позорить наше дело и отбрасывать тень на образ оппозиционера. Двурушничеству – бой, Волкова – в отставку! – сказала Певчих.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

** Экстремистская организация, выполняющая функции иноагента

*** Просто враг народа

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