 

Во Франции обеспокоились безопасностью своих АЭС

10.03.2023, 13:30, Разное
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Агентство ядерной безопасности Франции потребовало от энергетической компании EDF усилить контроль над безопасностью ядерных реакторов, пишет France 3. Как объясняют эксперты, появление микротрещин может сказаться на надёжности системы охлаждения: из-за такой проблемы в стране остановили уже 19 из 56 реакторов.

На реакторе №1 в Панли обнаружили большую трещину. О какой именно проблеме это свидетельствует?

На станции внутри бетонной камеры расположен корпус ядерного реактора. Также проложены аварийные системы (на схеме обозначены жёлтым), которые в чрезвычайной ситуации позволяют подать воду в резервуар для охлаждения реактора. В одной из частей этой системы уже обнаружили микротрещины — такое явление называется «коррозией под напряжением». На этот раз сообщили о гораздо более серьёзной трещине в другой части системы.

КАРИН ЭРВИУ, заместитель генерального директора Национального научно-исследовательского института по радиозащите и ядерной безопасности: Энергетическая компания EDF посчитала этот участок менее подверженным коррозии под давлением. На самом деле там был сварочный шов, который ремонтировали два раза, что привело к образованию трещины, однако эта зона не рассматривалась как подверженная коррозии под давлением.

В чём её опасность? На станции приостанавливали работу как раз для устранения этих микротрещин. Таким образом, непосредственной опасности нет, однако, по мнению этого критика атомной энергетики, обнаруженные недостатки поднимают вопросы о надёжности системы охлаждения.

ИВ МАРИНЯК, эксперт в области атомной энергетики в компании Institut négaWatt: Повреждён не самый необходимый для охлаждения участок, но тем не менее это повышает опасность выхода из строя системы охлаждения реактора и в таком случае подрывает возможность его аварийного охлаждения.

Каковы последствия? Это тяжёлый удар для EDF, которой из-за микротрещин уже пришлось остановить 19 из 56 реакторов. Сегодня Агентство ядерной безопасности (ASN) потребовало от энергетической компании усилить контроль.

БЕРНАР ДОРОЩУК, президент Агентства ядерной безопасности (ASN), выступление в сенате: Сейчас мы вместе с компанией EDF занимаемся тем, что вы попросили её сделать как можно быстрее: мы выявляем похожие случаи, которые могут иметь место на других реакторах, чтобы держать эти сварочные швы под контролем.

В результате такого контроля может быть увеличен срок приостановки работы реакторов, а также приостановлены другие реакторы. EDF объявила, что через несколько дней представит свою стратегию развития.

Дата выхода в эфир 08 марта 2023 года.


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