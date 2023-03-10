 

WhatsApp угрожает уйти из Великобритании, если не будет принят новый закон

10.03.2023, 13:20, Разное
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Мессенджер WhatsApp может быть вынужден прекратить свою деятельность в Великобритании из-за недавно принятого закона, касающегося интернет-безопасности. Об этом пишет Bloomberg.

Новый закон позволяет властям заставить WhatsApp следовать программе модерации. Это возможно, если WhatsApp использует сквозное шифрование для защиты переписки пользователей. Мессенджер будет наказан, если откажется следовать закону.

Глава WhatsApp Уилл Каткарт подверг закон резкой критике. Он заявил, что шифрование не может быть нарушено в определенных регионах. Это также привело к снижению безопасности пользователей сервиса. Каткарт заявил, что “все наши пользователи хотят безопасности”, и добавил, что приложение может покинуть Великобританию или заблокировать своих пользователей на этой территории. Мередит Уитакер, президент Signal Messenger, ранее высказал ту же точку зрения. Он сказал, что приложение “со стопроцентной уверенностью покинет страну”, если по закону будет обязано сканировать сообщения.

Безопасность WhatsApp не ставится под угрозу. Каткарт заявил, что они никогда этого не делали и уже готовы к блокировке в некоторых странах.”


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