 

ChatGPT был запущен для Apple Watch

10.03.2023, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

WatchGPT – это приложение, которое позволяет использовать нейронную сеть ChatGPT с умными часами через WatchGPT. Об этом рассказал портал Hi-Tech Mail.Ru.

Стоимость приложения составляет 179 рублей. Оно совместимо с часами Apple Watch 3 или более поздними моделями. Оплату можно произвести только один раз, при покупке приложения. Открыв WatchGPT, можно задавать вопросы с помощью клавиатуры и голосового ввода.

Пользователь получит практически мгновенные ответы, как только задаст свой вопрос. Чтобы текст поместился на экране, нейронная сеть попытается быстро ответить. Колесико Digital Crown может прокрутить весь ответ, если результат не совпадает. Нейросеть также может проговаривать ответ, чтобы пользователь не отвлекался от экрана.

Редактор портала отмечает, что русские запросы также отображаются на русском языке, но результаты получаются “кривыми”. WatchGPT доступен всем пользователям без необходимости регистрироваться в VPN или использовать иностранный номер для доступа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11.21 / Роза и мята Тельцам совсем не подходят: какие запахи свечей, эфирных масел или благовоний подойдут по характеру знакам зодиака

14.05.21 / Семен Слепаков в стихах подтвердил, что развелся с женой после восьми лет брака

11.09.22 / Король Карл III и королева-консорт Камилла прибыли в Букингемский дворец

28.05.21 / Интересные факты об ирисах и простые премудрости их выращивания

16.01.23 / Скандалы: Западные части

10.01.22 / Мнение: Исполнение желаний

29.05.22 / Мнениe: Почему образование потеряло свою ключевую ценность

12.10.22 / Скандалы: США обвинили британского бизнесмена в помощи Дерипаске с обходом санкций

12.12.22 / Welt – немцам надо экономить больше газа сейчас, чтобы не замёрзнуть зимой

19.12.21 / Сборная Афганистана впервые выступит на Зимней олимпиаде под флагом «Талибана»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика