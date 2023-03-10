ChatGPT был запущен для Apple Watch

WatchGPT – это приложение, которое позволяет использовать нейронную сеть ChatGPT с умными часами через WatchGPT. Об этом рассказал портал Hi-Tech Mail.Ru.

Стоимость приложения составляет 179 рублей. Оно совместимо с часами Apple Watch 3 или более поздними моделями. Оплату можно произвести только один раз, при покупке приложения. Открыв WatchGPT, можно задавать вопросы с помощью клавиатуры и голосового ввода.

Пользователь получит практически мгновенные ответы, как только задаст свой вопрос. Чтобы текст поместился на экране, нейронная сеть попытается быстро ответить. Колесико Digital Crown может прокрутить весь ответ, если результат не совпадает. Нейросеть также может проговаривать ответ, чтобы пользователь не отвлекался от экрана.

Редактор портала отмечает, что русские запросы также отображаются на русском языке, но результаты получаются “кривыми”. WatchGPT доступен всем пользователям без необходимости регистрироваться в VPN или использовать иностранный номер для доступа.