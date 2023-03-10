 

Apple получила разрешение на 12-часовые смены в Индии для женщин, занятых в производстве iPhone

10.03.2023, 13:20, Разное
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Компаниям Foxcoon и Apple удалось добиться принятия в Индии закона, разрешающего женщинам работать в 12-часовые или ночные смены. Новость сообщило издание Gadget Tendency. Ожидается, что новые правила позволят увеличить производство в стране.

Этот закон будет действовать в штате Карнатака, где вскоре появится завод Foxconn, на котором будут производиться смартфоны Apple. Подобные законы уже действуют в Китае. На заводах по сборке электроники часто работают женщины. Закон штата ограничивает рабочую неделю 48 часами и разрешает сверхурочную работу до 145 часов в течение трех месяцев (по сравнению с 75 часами).

Анонимный источник в индийском правительстве заявил, что Индия станет следующим крупным производственным центром страны. Однако Индия должна быть очень продуктивной в повышении производительности труда по сравнению с другими странами.Foxconn производит нынешние iPhone на заводе в Тамилнаде. Apple пользуется услугами Wistron и Pegatron, которые расположены в Индии.


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