 

Конспирологи: Для подрыва на «Северных потоках» использовалась яхта

10.03.2023, 13:00, Разное
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А в диверсии участвовали пятеро мужчин и женщина-врач

Организаторы подрыва «Северных потоков» могли перевозить взрывчатку на 15-метровой парусной яхте модели Bavaria Cruiser 50 Andromeda, арендованной на острове Рюген через чартерную компанию. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. По данным Reuters, на острове Кристиансё в Дании проводился розыск яхты. «Вчера мне звонил практически весь мир. Мне звонили 87 разных людей», — сообщил смотритель острова Сорен Тиим Андерсен.

Германия подтвердила, что в январе следователи проводили обыск на подозрительном судне, которое, возможно, использовалось для перевозки взрывчатых веществ, использованных для подрыва трубопроводов. В заявлении федерального прокурора говорится, что достоверной информации о виновниках и мотивах произошедшего пока нет. Он отметил, что подозрений в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, также нет.

В диверсии участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолаза) и женщина-врач. Эта группа разместила взрывчатку на газопроводах, сообщала газета Die Zeit. Как уточнило издание, «следы ведут на Украину». При этом национальность преступников не ясна: члены группы использовали фальшивые паспорта, которые предъявили при аренде яхты.

О том, что взрыв на нитках газопроводов могла устроить «проукраинская группировка», сообщала газета The New York Times. В ее состав входили украинцы и россияне, британцев и американцев там не было. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации о проукраинской группировке». В Белом доме отказались комментировать данные издания, а власти Германии заявили, что приняли их к сведению.

Кремль назвал статьи о «Северных потоках» «скоординированным вбросом в СМИ».

В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на один анонимный источник, заявил, что взрывы на «Северных потоках» организовали американские водолазы при помощи Норвегии. США опровергли свою причастность к диверсии.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце прошлого сентября. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов было «выгодно».

Виктория Громова, Мир Ландау

Оригинал материала: “РБК”


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