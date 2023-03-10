 

Песков: Путин в пятницу проведет служебное совещание и встречу с членами Совбеза

10.03.2023, 12:35, Новости дня
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Президент Владимир Путин в пятницу проведет служебное совещание и встречу с постоянными членами Совбеза России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня у Путина на вторую половину дня запланировано некоторое совещание служебное и закрытая встреча, до этого он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, передает РИА «Новости».

Песков рассказал, что заседание Совбеза состоится в Кремле. Затем президент продолжит работу в резиденции в Ново-Огарево.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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