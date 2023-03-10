Пресс-служба Альфа-банка: Сделка по смене акционеров готовится, но пока не завершена

Идет подготовка по смене акционеров Альфа-банка, но говорить о ее завершении рано, при ее исполнении основным владельцем банка станет российский житель и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Уточняется, что стороны должны пройти ряд корпоративных и юридических процедур. Ни Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, таким образом, ожидают в банке, одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется, передает РИА «Новости».

В пресс-службе добавили, что сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами.

Ранее появилась информация, что российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен хотят «освободиться» от западных санкций, поэтому готовы продать свои доли в «Альфа-банке» за 2,3 млрд долларов.

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