 

В Кремле негативно отнеслись к запрету на въезд в Армению некоторым россиянам

10.03.2023, 12:35, Новости дня
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Кремль относится негативно к запрету на въезд в Армению некоторым российским медиаменеджерам и депутатам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Армения – большой друг, союзник и стратегический партнер России, а уровень и характер двусторонних отношений обязывают оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев, передает ТАСС.

Песков добавил, что двусторонние отношения РФ и Армении в ближайшем будущем будут свободны от подобных инцидентов.

Ранее главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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