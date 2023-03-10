Modern Shag – самая модная разновидность стрижки шегги: какая версия топовой прически 2023 года подходит под разную форму лица

Стрижка шэгги является трендовой и популярной в этом сезоне, и это оправдано. Она фантастически смотрится при любой длине волос (короткие — креативно, средние — модно, длинные — красиво), подходит для тонких и густых, прямых и кудрявых волос. К тому же, она является моделирующей, и с ее помощью можно добиться визуального эффекта идеальной формы лица. Именно о выборе модных вариантов стрижки шэгги для разных форм лица пойдет речь в статье.

Алмаз

Если у вас очень широкие скулы и узкий подбородок, форму лица можно назвать алмазной (форма ромба). В этом случае оптимальным вариантом будет выбрать такую разновидность прически шэгги, как кефаль или многослойная стрижка до подбородка.

Форма сердца

Вы должны избегать моделей прически с объемом на макушке, а также на висках. Любая другая стрижка, пряди которой будут обрамлять лицо, подойдет вам практически идеально. Длина не имеет значения, но желательно, чтобы пряди у лица были слегка укороченными.

Овальная

Это идеальная форма, к которой вы можете выбрать любой вариант прически шэгги. У вас огромный выбор, поэтому руководствуйтесь своим вкусом и предпочтением, а также постарайтесь стилизовать прическу под свой образ.

Круглая

Обладательницам круглой формы лица лучше выбрать прическу с объемом на макушке. Таких вариантов много, поэтому у вас большой выбор. Длину можете выбирать произвольно, но все-таки сделайте пряди у лица чуть короче.

Квадратная

Постарайтесь выбрать модель прически без большого объема сверху. Длина не имеет значения, можно отдать предпочтение как короткой, так и средней и длинной стрижке. Будет замечательно, если у лица будут обрамляющие не очень длинные пряди, которые помогут прикрыть острые углы подбородка.

Прямоугольная

Цель подбора состоит в том, чтобы выбрать модель прически, которая визуально сделать форму лица максимально приближенной к овалу. Этого можно достичь, выбрав многослойную стрижку длиной до подбородка.

Теперь вы знаете, на что стоит обратить внимание при выборе прически и можете легко определить, какая из представленных ниже трендовых моделей вам подходит больше (также принимая во внимание структуру своих волос).

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Прическа «волчица»

Очень стильная многослойная прическа, которая поможет продемонстрировать красоту волос и визуально добавит объема. Именно поэтому ее можно выбирать обладательницам, как густых (техника стрижки поможет их несколько упорядочить), так и тонких волос.

Короткий шэгги для тонких волос

Отличная прическа, являющаяся универсальной, поскольку подходит представительницам прекрасного пола разных возрастов, подходит для любого выхода и замечательно выглядит. Она практична, поскольку не требует длительной укладки. Будет великолепно смотреться на тонких волосах, поскольку они смотрятся на прическах, не утяжеленных сложными формами.

Шэгги длиной до подбородка

Прическа конкурирует с французским бобом и ни в чем ему не уступает. Она также может похвастать преимуществами, поскольку в наличии есть элементы ретро (имеются в виду удлиненные и завитые вперед пряди у лица). Такая стрижка идеально подойдет миниатюрным женщинам, она будет смотреться максимально гармонично. Структура волос не имеет значения.

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Маллет с короткой челкой (на главном фото)

Если вы не готовы расстаться с длинными волосами, но хотите несколько изменить свой имидж, обратите внимание на эту модель прически. Она выглядит очень мило, нежно и кокетливо, подчеркивает красоту черт лица. Идеально подходит обладательницам овальных и утонченных лиц. Также не менее привлекательно будет смотреться на круглом лице, если пряди спереди сделать подлиннее и направить непосредственно к лицу.

Французский боб до подбородка

Также очень стильная и привлекательная прическа, которая будет отлично смотреться на прямых и вьющихся, густых и тонких волосах. Подойдет для квадратной формы лица, но можно экспериментировать и с другими формами. Длина может варьироваться по вашему усмотрению.

Кудрявый шэгги

Очень привлекательная прическа для обладательниц волос любого типа (в плане густоты). Многослойность помогает обрести оригинальную форму, длина слоев также может быть разной. Посоветуйтесь со своим мастером, на какой остановить свой выбор или выберите сами, поскольку любой выбор однозначно будет удачным. Плюсом прически является практичность, вам не придется подолгу стоять у зеркала, укладка не займет много времени.