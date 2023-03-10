Гони титулы, Карл! – Личное мнение

После слухов о том, что дети Марклов остались без королевских титулов, Гарри и Меган сделали заявление. Титулы детям причитаются по праву рождения, считают Марклы.



Титулы где? Фото: Suits

Сайт королевской семьи тут же изменил имена детей — теперь они принц и принцесса Сассекские.

Ну, нам-то с вами всё равно, кого как именуют — титулов у нас нет, но для Меган это видимо был принципиальный момент.

Зачем Меган нужны титулы для детей?

Да кто ж его знает? Как вариант — чтобы было. Или тоже в будущем смогут претендовать на корону — в очереди престолонаследия они идут сразу за Гарри на 6 и 7 местах.

Нет, мало ли что бывает? Покойная бабушка-королева тоже была не в лидерах — дочь не старшего сына. А потом ка-а-ак проправила 70 лет! Или сколько лет она была на троне?

Важно тут не то, зачем Меган эти титулы. Интересно другое — как она всегда добивается того, что ей нужно.

Это удивительное качество — добиваться того, что хочешь. Вроде, как всё само собой получилось — родилась, стала актрисой, нашла принца, вышла замуж, обрела финансы и так далее. Но это «всё само собой» — только видимость. На самом деле, человек умеет добиваться исполнения своих желаний.

У вас как с этим?

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