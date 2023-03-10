«Будь всем, кем можешь» — армия США ответит на острый кадровый кризис слоганом из 80-х

Пополнение личного состава становится настоящей головной болью для американских вооружённых сил. Чиновники надеются, что им удастся преодолеть растущую проблему с помощью перезапуска старой рекламной кампании под девизом «Будь всем, кем ты можешь быть», пишет Daily Mail.



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Армия Соединённых Штатов столкнулась с тем, что эксперты называют худшим кризисом вербовки последних десятилетий. В попытке изменить ситуацию она возвращает свою знаменитую кампанию под лозунгом «Будь всем, кем ты можешь быть», пишет Daily Mail.

С 1980-го по 2021 год этот девиз часто использовался для продвижения вооружённых сил страны на радио и телевидении. О его возрождении на недавнем заседании Национального пресс-клуба объявили высокопоставленные чиновники, включая министра Армии США Кристин Вормут, поясняет издание.

«В то время, когда политические, экономические и социальные факторы меняют взгляды молодых американцев на мир, новый образ иллюстрирует, что основу службы в армии составляют страсть и целеустремлённость, — сказала Вормут. — Служение нашей нации — это призвание, и оно в основе своей обнадёживает. Мы хотим, чтобы новое поколение американцев рассматривало армию как путь к жизни и карьере, которых они хотят достичь».

В свет вышли уже два новых рекламных ролика, объединённые старым лозунгом, с участием звезды «Человека-Муравья» Джонатана Мейджорса. Они начнут широко транслироваться во время предстоящего студенческого баскетбольного турнира March Madness, отмечает издание.

Между тем исследование организации Military Family Advisory Network (MFAN) показывает, что с 2019-го по 2021 год количество военнослужащих, которые советуют другим поступить на службу, упало почти на 12 пунктов — до 62,9%. Участники опроса жаловались на нехватку денег и даже недоедание. Другие предупреждали, что вооружённые силы США становились ещё одной жертвой «культурных войн» и политкорректности, которые отпугивают новобранцев.

Исследование MFAN, в котором участвовало свыше 8,6 тыс. человек, раскрыло тревожную статистику о финансовых трудностях, которые испытывают военнослужащие, несмотря на получение господдержки. Три четверти респондентов имели долги, у 61% были проблемы с оплатой аренды, а 17% заявили, что испытывают настолько острую ​​нужду, что не всегда могут позволить себе купить достаточно еды.

Одна из участниц исследования посетовала на то, что отсутствие медицинской помощи «разрушает семьи военнослужащих». Другой признался, что они чувствовали себя «как неудачники, вынужденные полагаться на других, чтобы прокормить собственную семью».

Доклад MFAN вызвал тревогу у некоторых политиков. Конгрессмен-республиканец от Северной Каролины, где находится один из крупнейших военных объектов в мире, Ричард Хадсон заявил о «реальных проблемах, с которыми сталкивается слишком много семей».

По данным политика, каждый шестой военнослужащий в его регионе страдает из отсутствия продовольственной безопасности, что намного выше, чем в среднем по стране. «Очевидно, что мы должны относиться к нашим солдатам и ветеранам лучше», — добавил Хадсон.

Исследование появилось на фоне усиливающихся опасений по поводу кадрового голода в самих вооружённых силах США. Генерал армии Джозеф Мартин сообщил о «беспрецедентных вызовах» при наборе новобранцев, что привело к нехватке около 10 тыс. солдат в этом году и может вызвать более серьёзные проблемы в будущем, обращает внимание Daily Mail.

Ветеран армейского спецназа с 30-летним стажем Дэвид Максвелл подтвердил изданию, что вербовка представляет большую проблему для американской армии. Особенно в свете того, что США нужно увеличить личный состав вооружённых сил для потенциальной конфронтации с такими «противниками-тяжеловесами», как РФ или Китай.

«Армия — это семейное дело, и если семьи военных советуют своим детям не вступать в армию, это посылает мощный сигнал всем остальным. В том числе патриотичным и целеустремлённым людям», — отметил Максвелл.

По его словам, потенциальных новобранцев оттолкнул хаотичный вывод войск из Афганистана при Джо Байдене. Кроме того, отношение американцев к вооружённым силам испортила толерантность.

«Людей беспокоит возможность крупномасштабных боевых действий для защиты нашей страны, союзников и образа жизни в войне с Россией, Китаем, Ираном или Северной Кореей, — подчеркнул Максвелл. — Они не похоже на те войны, которые мы вели последние два десятилетия».