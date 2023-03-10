Суд обязал испанца оплатить экс-супруге ведение домашнего хозяйства за 24 года брака

Жителю Испании по решению суда придётся выплатить бывшей жене более €200 тыс. за 24 года брака, рассказывает BFM TV. В этот период она не получала зарплату и занималась исключительно домашним хозяйством и семьёй, следуя пожеланиям своего супруга.



AP

Суд в Испании обязал мужчину выплатить своей бывшей жене более €200 тыс. за 24 года ведения домашнего хозяйства, пока они состояли в браке, пишет BFM TV со ссылкой на информацию агентства AFP.

Как рассказывает французский сайт, у пары двое детей, а брак они заключили с разделением имущества. В решении суда Велес-Малага указывается, что жена после свадьбы занималась «домом, семьёй и всем, что из этого следует». В интервью для радио Cadena Ser женщина заявила, что её муж «не хотел, чтобы она работала вне дома». Вместо этого она помогала ему в управлении спортивными залами, которыми он владеет. Там она занималась «связями с общественностью в качестве тренера», но не получала зарплату. В остальном же, как считает женщина, она «посвящала себя исключительно домашним делам, заботилась о муже и доме».

В итоге по решению суда женщина получит «компенсацию в размере 204 624,86 евро», пишет BFM TV. По словам её адвоката, эта сумма представляет собой «минимальную зарплату» за период с июня 1995 года по декабрь 2020 года, то есть за 24,5 года. Бывшему мужу также придётся ежемесячно выплачивать алименты на содержание дочерей. Как добавила в интервью его экс-супруга, она «очень довольна» судебным решением, которое, по её словам, «вполне заслуженно».