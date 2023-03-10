 

Суд обязал испанца оплатить экс-супруге ведение домашнего хозяйства за 24 года брака

10.03.2023, 12:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жителю Испании по решению суда придётся выплатить бывшей жене более €200 тыс. за 24 года брака, рассказывает BFM TV. В этот период она не получала зарплату и занималась исключительно домашним хозяйством и семьёй, следуя пожеланиям своего супруга.


AP

Суд в Испании обязал мужчину выплатить своей бывшей жене более €200 тыс. за 24 года ведения домашнего хозяйства, пока они состояли в браке, пишет BFM TV со ссылкой на информацию агентства AFP.

Как рассказывает французский сайт, у пары двое детей, а брак они заключили с разделением имущества. В решении суда Велес-Малага указывается, что жена после свадьбы занималась «домом, семьёй и всем, что из этого следует». В интервью для радио Cadena Ser женщина заявила, что её муж «не хотел, чтобы она работала вне дома». Вместо этого она помогала ему в управлении спортивными залами, которыми он владеет. Там она занималась «связями с общественностью в качестве тренера», но не получала зарплату. В остальном же, как считает женщина, она «посвящала себя исключительно домашним делам, заботилась о муже и доме».

В итоге по решению суда женщина получит «компенсацию в размере 204 624,86 евро», пишет BFM TV. По словам её адвоката, эта сумма представляет собой «минимальную зарплату» за период с июня 1995 года по декабрь 2020 года, то есть за 24,5 года. Бывшему мужу также придётся ежемесячно выплачивать алименты на содержание дочерей. Как добавила в интервью его экс-супруга, она «очень довольна» судебным решением, которое, по её словам, «вполне заслуженно».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05.22 / Нечто среднее между ночной сорочкой и летним платьем: история создания платья nap dress

03.02.23 / Мнение: Смысл и суть русского колониализма

18.05.21 / Тельцам лучше не думать о серьезных отношениях до августа: любовный гороскоп на лето-2021

01.02.22 / Бренда Сонг о грядущей свадьбе с Маколеем Калкиным и жизни после рождения сына

07.06.22 / Борис Джонсон пережил вотум недоверия и может вздохнуть с облегчением, но передышка будет небольшой

25.03.22 / Мнение: Яркая демонстрация абсолютной силы и военного могущества КНДР

23.02.23 / Мнение: Чей праздник?

13.01.22 / Кэти Перри поздравила Орландо Блума с днем рождения: “Самый добрый и сексуальный”

19.07.22 / В северной Аттике вспыхнули сильные лесные пожары

04.09.21 / Басманный суд лишил Гарри Каспарова звания чемпиона мира по шахматам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика