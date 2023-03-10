 

Умерла звезда фильма “Хладнокровное убийство”

10.03.2023, 11:18, Разное
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Сообщество кинодеятелей потрясено известием о трагедии. Сообщается, что в Лос-Анджелесе умер актер Роберт Блейк.

Артист ушел из жизни в возрасте 89 лет, отмечает Пятый канал. По имеющимся данным, Блейк долго боролся с болезнью сердца. Актер наиболее известен по ролям в фильмах “Хладнокровное убийство”, “Шоссе в никуда”, по телесериалу “Баретта”.


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