Умерла звезда фильма “Хладнокровное убийство”

Сообщество кинодеятелей потрясено известием о трагедии. Сообщается, что в Лос-Анджелесе умер актер Роберт Блейк.

Артист ушел из жизни в возрасте 89 лет, отмечает Пятый канал. По имеющимся данным, Блейк долго боролся с болезнью сердца. Актер наиболее известен по ролям в фильмах “Хладнокровное убийство”, “Шоссе в никуда”, по телесериалу “Баретта”.