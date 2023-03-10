 

США решили заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса

10.03.2023, 11:10, Новости дня
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Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год предусматривает замену РФ в качестве партнера США в одном из проектов по освоению Марса, свидетельствует опубликованный Белым домом документ.

Как говорится в тексте документа, бюджет предусматривает увеличение финансирования двух миссий на Марс, в одной из них США заменяют Россию в качестве партнера, передает РИА «Новости».

Также бюджет предполагает финансирование космического буксира, «который уменьшит зависимость от РФ и поможет подготовиться к новой эре коммерческих космических станций, построенных в США».

Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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