 

ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян

10.03.2023, 11:10, Новости дня
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Президенту Владимиру Путину доверяют 80% российских граждан, его деятельность одобряют 76,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 27 февраля по 5 марта 2023 года.

Согласно данным на сайте ВЦИОМ, 80% россиян положительно ответили на вопрос о доверии Владимиру Путину. Кроме того, Михаилу Мишустину доверяют 61,8% россиян, Геннадию Зюганову – 34,2%, Сергею Миронову – 33,7% опрошенных, Леониду Слуцкому – 16,9%, Алексею Нечаеву – 6,3%.

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,3% и 52,1% соответственно.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 37,5%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в феврале 2023 года, занимают Сергей Лавров (16,3%) и Михаил Мишустин (14,3%).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 38,8%, КПРФ – 10,3%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,3% и «Новые люди» – 4,4%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в феврале-марте 2023 года среди совершеннолетних граждан РФ методом телефонного интервью. На протяжении семи дней опрашивались по 1,6 тыс. человек ежедневно. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 тыс. 200 человек), 1%.

В то же время, по данным опроса фонда «Общественное мнение», большинство россиян (83%) хорошо оценивают работу Владимира Путина на посту президента России. С ними не согласились 8% опрошенных, 9% затруднились с ответом. Свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных, недоверие – 12%, 9% затруднились с ответом.

Опрос «ФОМнибус», результаты которого опубликованы на сайте ФОМ, проводился 3-5 марта среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

В начале февраля 2023 года уровень доверия Путину превысил 79%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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