 

Политолог Корнилов: Грузинская власть идет по «известным граблям» Януковича

10.03.2023, 11:10, Новости дня
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Власти Грузии допустили серьезную ошибку, пойдя на поводу у оппозиции. Теперь протестующие почувствовали свою безнаказанность. Тбилиси стоит обратиться к российскому опыту в этом вопросе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее митингующие в Грузии потребовали отставки правительства.

«Фактически оппозиция получила то, чего хотела – отзыв закона и освобождение арестованных на митингах. И они празднуют победу. Но недаром говорят, что у революции есть начало и нет конца. Власти допустили ошибку, в результате которой «улица» почувствовала свою силу», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Цветные» технологии уже запущены, и просто так останавливать их оппозиции невыгодно. Если эскалация напряженности будет набирать обороты, это может довести до украинских событий образца 2013-2014 гг. Все зависит от искусства нынешней власти. Но пока они дают слабину», – рассуждает собеседник.

«Более того, все те, кто ранее был задержан за беспорядки, а затем отпущен, станут сигналом для всех – вы можете нападать на полицейских, громить здания и вам ничего за это не будет. В свое время Виктор Янукович действовал так же, и это привело лишь к усилению демонстраций. Грузинская власть идет по «известным граблям», – указывает эксперт.

«Официальному Тбилиси сейчас надо действовать очень последовательно. И если уж они ориентируются на Запад, то могут позаимствовать опыт Франции или США. Мы видим, какие сроки дают тем, кто, например, принимал участие в штурме Капитолия», – обращает внимание политолог.

«Если власть будет и дальше «заигрывать с протестующими», то вскоре она перестанет быть властью. Это аксиома, проверенная десятилетиями. При этом я не говорю о жестком подавлении протестов. В этом плане Грузии есть чему поучиться у России. В нашей стране также неоднократно пытались запустить все известные «цветные» механизмы. Но мы, в том числе при помощи мягкой силы, сдерживали подобные настроения», – заключил Корнилов. Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведения досрочных выборов.

Кроме того, участники антиправительственного движения заявили о необходимости решить ситуацию с Абхазией, информирует издание Московский комсомолец. Протестующие скандировали название столицы региона – Сухуми, и призывали восстановить контроль над территорией.

Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения. Позже МВД Грузии сообщило, что все 133 задержанных участников акций были освобождены.

Напомним, в Тбилиси начались беспорядки после того, как юридический комитет парламента в понедельник вечером принял в первом чтении сразу две версии законопроекта об агентах иностранного влияния. Акции протеста быстро переросли в столкновения демонстрантов и полиции. В ходе разгона демонстрации правоохранительными органами были применены слезоточивый газ и водометы.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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