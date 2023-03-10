 

Малайзия отправит в Швецию десятки тысяч экземпляров Корана для борьбы с исламофобией

10.03.2023, 10:41, Разное
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Для противодействия исламофобии правительство Малайзии отправит в Швецию тысячи переведённых на шведский язык экземпляров Корана, пишет Fria Tider. Просветительскую инициативу Куала-Лумпура, направленную на лучшее понимание мусульманской религии, поддержал шведский посол в азиатской стране Юаким Бергстрём.


AP

Малайзия выделила более $2 миллионов на борьбу с исламофобией для перевода, печати и распространения по всему миру копий Корана на разных языках. По плану правительства азиатского государства, 20 тыс. экземпляров священной книги будут отправлены в Швецию. Посол скандинавского королевства в Малайзии Юаким Бергстрём выразил радость от того, что «всемирно важный текст» станет более доступным в Европе и его родной стране, пишет Fria Tider. 

По словам главы кабинета министров Малайзии Анвара Ибрагима, инициатива правительства направлена на противодействие исламофобии и распространение лучшего понимания ислама, поскольку его противники никогда не читали священную для мусульман книгу. Просветительская деятельность Куала-Лумпура направлена то, чтобы разъяснить более глубокое значение религии.

Как отмечает Fria Tider, шведский дипломат прожил и проработал много лет в мусульманском мире и хранит дома несколько экземпляров Корана. В период с 2016-го по 2021 год Бергстрём занимал должность специального посланника от Швеции по борьбе с исламофобией, и он убеждён, что знания и диалог — это правильный путь к взаимопониманию и миру.


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