Гаджеты Apple подорожают еще больше

Новый планшет iPad Pro 2024 года будет на 80% дороже текущей модели. Об этом пишет издание The Elec со ссылкой на многочисленные источники.

11-дюймовый iPad Pro с OLED-дисплеем будет продаваться в розницу за $1,5 000, а 12,9-дюймовый iPad Pro – за $1,8000. Модели с экранами mini-LED и IPS – это текущие модели iPad Pro. Они стоят $800 и $1.1000 соответственно. The Elec считает, что цены на планшеты Apple выросли из-за использования более дорогих матриц.

Сейчас iPad является более доступным вариантом на рынке. Высокая цена iPad Pro 2024, скорее всего, вызовет снижение спроса.iPad Pro с OLED-экраном может оказаться дороже других ноутбуков Apple. Согласно сообщениям, Apple также может рассмотреть возможность использования OLED-матриц для MacBook Pro 2026. Пока неясно, как это повлияет на цену компьютера.